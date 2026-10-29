Ruziqul Berdiyev explica abiertamente la razón de la dolorosa derrota de Nasaf en Karshi

El encuentro disputado en Karshi en el marco de la Liga de Campeones 2 de la AFC (ACL 2) terminó con una decepción inesperada para los aficionados locales. El equipo de Nasaf, que recibía al club kuwaití Kuwait SC en su estadio, perdió por un marcador mínimo de 0-1.

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador principal de los «Dragones», Ruziqul Berdiyev, participó y analizó las verdaderas razones del resultado negativo de forma abierta y directa. El especialista atribuyó la derrota no a la mala suerte o al cansancio, sino al bajo nivel técnico de los delanteros.

Puntos clave de la rueda de prensa de Ruziqul Berdiyev

El técnico de Karshi expresó las siguientes opiniones sobre las ocasiones creadas durante el partido y los contraataques del rival:

No es mala suerte, es falta de habilidad: El entrenador destacó que el equipo creó muchas situaciones sin poder aprovecharlas: «No creo que sea mala suerte o cansancio. Nos faltó sangre fría y técnica para aprovechar las ocasiones en ataque. Por eso perdimos. Cuando creas tantas ocasiones y no marcas, es porque falta nivel técnico».

Errores en los contraataques rivales: «El Kuwait SC realizó contraataques peligrosos. Fuimos pasivos en esas situaciones. Hubo un gol y en otra ocasión Abduvohid salvó al equipo».

El problema de no marcar a 3 metros: Berdiyev insistió en que la plantilla o los esquemas tácticos no son excusa: «En mi opinión, el problema no es la plantilla ni nuestro esquema. No lograr marcar tras crear tales ocasiones, quedar solo frente al portero y fallar a 3 metros, es falta de sangre fría y de instinto goleador. Nuestro nivel en ataque nos pasó factura».

Elección de la plantilla y el tema de los jugadores jóvenes

En la rueda de prensa, se le preguntó al entrenador por qué confió en jugadores experimentados en lugar de en los jóvenes:

Conclusiones tras la derrota: «Por supuesto, uno reflexiona. Cuando pierdes, te cuestionas la composición o la colocación de los jugadores. Intentas analizar más profundamente las razones de este fracaso», declaró el especialista.

¿Por qué se eligió a jugadores experimentados? Se destacó la importancia de la estabilidad mental en competiciones internacionales: «Creo que necesitábamos jugadores más experimentados para este tipo de partido. Se requería experiencia y sangre fría. Si metemos a un jugador joven, a veces puede faltarle experiencia o perder los nervios».

La derrota por 0-1 registrada en Karshi complica el camino de Nasaf en la fase de grupos de la competición internacional. Como señaló el entrenador, será necesario trabajar seriamente en la sangre fría en ataque y en la definición para lograr resultados positivos en los próximos partidos.