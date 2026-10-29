Esferas metálicas misteriosas halladas en una playa de Australia: ¿de dónde vienen?

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Esferas metálicas misteriosas halladas en una playa de Australia: ¿de dónde vienen?

Seis grandes esferas metálicas encontradas en una playa del estado de Queensland, Australia, han captado la atención de los residentes y expertos. Debido a que su origen era inicialmente desconocido, se reforzaron las medidas de seguridad en la zona.

El incidente ocurrió en la playa de Forrest Beach, cerca de la ciudad de Townsville. Tras el hallazgo de los objetos sospechosos, los servicios de emergencia y especialistas llegaron al lugar. Debido al peligro potencial, parte de la playa fue acordonada temporalmente.

Más tarde, la Agencia Espacial Australiana publicó los resultados de las investigaciones preliminares. Según estos, las esferas metálicas podrían ser tanques de presión utilizados en sistemas de cohetes espaciales. Los expertos los vinculan con restos de cohetes lanzados a la órbita.

¿Por qué estos objetos permanecieron intactos tras regresar a la Tierra?

Las naves espaciales utilizan tanques resistentes para almacenar gas o combustible a alta presión. Al estar fabricados con materiales resistentes al calor, es posible que no se quemen por completo durante el proceso de reentrada atmosférica. Algunos tanques vacíos pueden flotar en la superficie del agua y llegar a la costa debido a las corrientes.

Los expertos han trabajado con socios internacionales para confirmar oficialmente a qué cohete pertenecen los hallazgos y qué país los lanzó. Inicialmente, no se descartó que pudieran contener sustancias peligrosas en su interior.

Las autoridades han advertido a la población que no se acerque a estos objetos, no los toque ni los mueva de su lugar. Si se encuentra un resto espacial sospechoso, se recomienda mantener una distancia de seguridad y avisar a los servicios de emergencia.

Agencia Espacial AustralianaQueenslandForrest BeachEscombros EspacialesEspacio
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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