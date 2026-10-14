Alemania devuelve a miles de sirios a su país: han comenzado las deportaciones

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Alemania devuelve a miles de sirios a su país: han comenzado las deportaciones

El gobierno alemán ha iniciado el proceso de revocación del estatus de refugiado de miles de ciudadanos sirios residentes en el país y su deportación forzosa a su patria. Según el prestigioso Bild periódico alemán, la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) envió en septiembre notificaciones oficiales a miles de sirios informándoles de que su estatus había sido revocado oficialmente y que no existían obstáculos para su deportación.

Berlín justifica esta decisión por el cambio radical en la situación política y militar en Siria, afirmando que ahora es seguro para los ciudadanos regresar allí.

¿Quiénes serán deportados primero?

La BAMF ha definido los grupos a los que se les revocará el estatus de refugiado:

  • Infractores y viajeros: Las cartas de advertencia se enviaron principalmente a los sirios que han tenido problemas con la policía, han cometido delitos o infracciones, o han salido temporalmente de Alemania y regresado;

  • Formulación jurídica oficial: Las cartas indican que «el estatus de refugiado concedido queda revocado», «no se concede protección subsidiaria» y «no existe ningún obstáculo legal para la deportación»;

  • Fin del derecho a la protección: Las personas a las que se les ha revocado el estatus pierden ahora su derecho a permanecer legalmente en Alemania y el acceso a las prestaciones sociales.

El argumento principal de Alemania: «La guerra en Siria ha terminado»

La Oficina Federal de Migración justifica esta decisión con la nueva realidad geopolítica en Siria:

  • El régimen de Assad ha caído: Tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, la guerra civil ha terminado oficialmente, y el gobierno de transición en el poder controla la mayor parte del país y es reconocido internacionalmente;

  • Más de 1,5 millones de personas han regresado: Según el ACNUR, más de 1,5 millones de sirios ya han regresado voluntariamente a sus hogares tras la caída del régimen;

  • Sin alternativa al poder: Aunque diversos grupos militantes aún plantean ciertos riesgos en la región, se señala que no representan una amenaza seria para la estructura estatal actual.

El plan del canciller Merz y 6.000 millones de euros de ahorro

El retorno de los refugiados sirios a su patria se ha convertido en un objetivo político prioritario para el nuevo liderazgo alemán:

  • Objetivo de retorno del 80 % de los refugiados: Alemania cuenta actualmente con un total de 915.000 sirios residentes, de los cuales más de 415.000 viven directamente de las ayudas sociales del presupuesto estatal;

  • Política migratoria: En primavera, el canciller Friedrich Merz fijó el objetivo de devolver gradualmente al menos al 80 % de los refugiados sirios a su país;

  • Enorme beneficio presupuestario: Según las estimaciones de la Asociación de Contribuyentes Alemanes, si este proceso de deportación se lleva a cabo con éxito, las arcas del Estado podrían ahorrar alrededor de 6.000 millones de euros al año.

Se espera que esta iniciativa a gran escala sea uno de los pasos políticos más importantes y decisivos para poner fin a la crisis migratoria en Alemania y en toda Europa.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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