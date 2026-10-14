Trabajar 3 días y descansar 4: el canciller alemán propone un nuevo horario laboral

El canciller alemán Friedrich Merz con el objetivo de aumentar la flexibilidad en el sistema laboral y crear nuevas oportunidades para los empleados, expresó su apoyo al modelo de trabajar 3 días de 12 horas y descansar los 4 días restantes Anunció que está a favor de la pronta aprobación de un nuevo proyecto de ley que contempla establecer el límite máximo de horas de trabajo de forma semanal en lugar de diaria.

DW Según informó el medio, Merz habló el 13 de octubre en Berlín durante la conferencia «Día de los Empleadores» organizada por la Confederación de Asociaciones de Empleadores Alemanes (BDA), destacando la necesidad de adaptar las relaciones laborales a las exigencias actuales.

«Trabajar 3 días de 12 horas seguidas significa más tiempo para la familia»

En su discurso, el canciller llamó la atención sobre la experiencia internacional y pidió revisar las visiones obsoletas sobre las largas jornadas laborales:

Experiencia de empresas internacionales: «Hay empresas internacionales donde trabajan 12 horas seguidas. Trabajas así tres veces por semana y luego es suficiente, los días restantes se dedican al descanso», dijo el líder alemán;

No es explotación, sino comodidad: Merz señaló que es incorrecto calificar automáticamente trabajar más de 8 horas al día como explotación, destacando que un horario flexible permite a los empleados organizar mejor su tiempo y pasar más momentos con sus familias;

Pasar de límites diarios a semanales: Según el proyecto de ley en preparación, se eliminará el límite diario de horas de trabajo y se introducirá un límite máximo semanal. Esto permitirá a cada empresa y empleado establecer un horario individual adaptado.

Libertad contractual y sistema de despido de directivos

El canciller también tomó la iniciativa de aliviar otras restricciones burocráticas en la legislación laboral, más allá del tiempo de trabajo:

Contratos de duración determinada: Se propone otorgar a los empleadores más derechos y libertad para celebrar contratos de trabajo de duración determinada con los empleados;

Cuestión de los altos ejecutivos: Se prevé simplificar considerablemente el proceso y el procedimiento de despido de los altos directivos (gerentes).

Reformas bajo la responsabilidad del nuevo ministro

Esta importante legislación laboral y la esperada reforma de las pensiones de Alemania serán finalizadas por la nueva dirección nombrada:

Nuevo ministro nombrado: El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier nombró oficialmente el 13 de octubre a Alexander Schweitzer , ex jefe de gobierno del estado de Renania-Palatinado, como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales;

Dimisión del anterior ministro: La exministra Bärbel Bas, tras anunciar que no podía cumplir plenamente con sus funciones debido a situaciones personales difíciles, dejó su cargo ministerial y de copresidenta del Partido Socialdemócrata el 12 de octubre.

Si este proyecto de ley es aprobado por el parlamento, se espera que Alemania se convierta en uno de los países de la Unión Europea con la semana laboral más flexible y libre.