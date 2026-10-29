Fiesta del fútbol en Taskent: Se espera que Cristiano Ronaldo juegue en el estadio Pakhtakor

·6·Deportes
Fiesta del fútbol en Taskent: Se espera que Cristiano Ronaldo juegue en el estadio Pakhtakor

Se ha revelado una noticia sensacional muy esperada por los aficionados al fútbol uzbekos. Según información de fuentes cercanas, la leyenda del fútbol moderno Cristiano Ronaldo podría visitar Taskent como parte del equipo saudí Al-Nassr.

Se espera que este enfrentamiento central en el marco de la Liga de Campeones de la AFC ofrezca un verdadero duelo de estrellas en el legendario estadio de nuestra capital.

Detalles del histórico encuentro en Taskent

Se han dado a conocer los siguientes datos importantes sobre el próximo partido y la visita estelar:

  • Fecha y lugar del partido: El encuentro el 2 de noviembre está programado para llevarse a cabo en el estadio central Pakhtakor de Taskent;

  • Choque de rivales: El multicampeón de Uzbekistán, el Pakhtakor, recibirá en su campo al gigante saudí Al-Nassr, club que cuenta con millones de seguidores;

  • Desembarco de estrellas: Además de Cristiano Ronaldo, se espera que otras estrellas reconocidas del fútbol mundial visiten Taskent junto al equipo de Riad.

Entusiasmo de los aficionados y preparativos

La visita del delantero portugués será, sin duda, uno de los eventos más importantes del año, no solo para el campeonato nacional, sino para el fútbol de toda la región:

  • Lleno total esperado: Se prevé una demanda récord tan pronto como las entradas para el estadio Pakhtakor salgan a la venta;

  • Seguridad y medidas organizativas: Las organizaciones pertinentes tienen previsto implementar medidas a gran escala para garantizar la seguridad de los visitantes y de miles de aficionados, así como para recibir al club de estrellas al más alto nivel.

Este enfrentamiento será una oportunidad única para que el Pakhtakor demuestre su nivel en Asia y para que los aficionados uzbekos vean en directo a uno de los mejores jugadores del mundo.

Cristiano RonaldoAl-NassrPakhtakorLiga de Campeones de la AFCFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ange Postecoglou defiende firmemente a Cristiano RonaldoAnge Postecoglou defiende firmemente a Cristiano Ronaldo16 septiembre 22:56Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia SauditaCristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita16 septiembre 12:15¿Es el turno de Neftchi? Cristiano Ronaldo se pronuncia tras la victoria de Al-Nassr¿Es el turno de Neftchi? Cristiano Ronaldo se pronuncia tras la victoria de Al-Nassr10 octubre 14:37¿Vendrá Cristiano Ronaldo a Taskent para el partido entre Pakhtakor y Al-Nassr? Las entradas ya están a la venta¿Vendrá Cristiano Ronaldo a Taskent para el partido entre Pakhtakor y Al-Nassr? Las entradas ya están a la venta26 octubre 13:19Paxtakor empata ante Al Qadisiya en la Liga de Campeones de la AFCPaxtakor empata ante Al Qadisiya en la Liga de Campeones de la AFC12 octubre 21:06Gran fútbol en Taskent: Cristiano Ronaldo esperado en el estadio BunyodkorGran fútbol en Taskent: Cristiano Ronaldo esperado en el estadio Bunyodkor13 octubre 00:05
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester