«Recuperaré mi cinturón»: Chimaev se pronuncia sobre la revancha contra Strickland

Khamzat Chimaev, ex campeón de UFC que representa a los EAU, expresó que aún no puede aceptar su derrota ante el luchador estadounidense Sean Strickland. Este combate, que tuvo lugar en el evento UFC 328 y terminó con una decisión dividida de los jueces, generó grandes controversias en el mundo de las MMA.

El luchador de 32 años, originario de Rusia, afirmó estar convencido de su victoria en el octágono y destacó que los jueces le arrebataron injustamente su cinturón de campeón, señalando que ocurrió un hecho sin precedentes en la historia de la organización.

«El que huye no gana»: Las duras declaraciones de Chimaev

En una entrevista con ESPN, el ex campeón cuestionó abiertamente los criterios de evaluación de los jueces y el estilo de pelea de su oponente:

Rechazo a la derrota: «Yo gané la pelea, pero me quitaron mi cinturón. No soy juez, pero nunca he visto a alguien que se la pase huyendo ganar un combate», declaró el atleta;

Un «precedente» en la historia de UFC: Según Chimaev, es la primera vez en la historia de la organización que se le entrega el cinturón de campeón a un luchador que evitó el contacto durante toda la pelea y no atacó activamente;

El objetivo principal: la revancha y el cinturón: «¿Cuál es el objetivo principal de mi carrera ahora? Primero que nada, quiero recuperar mi cinturón. Eso es lo más importante para mí. Luego veremos qué sucede», reveló el luchador sobre sus planes.

El camino de Chimaev en UFC y su historia como campeón

Khamzat Chimaev se ha convertido rápidamente en una de las estrellas más brillantes y temibles de la promoción:

Inicio de su carrera profesional: Debutó en las artes marciales mixtas (MMA) en 2018 y comenzó a participar en la promoción UFC a partir de 2020;

La cima del peso medio: En 2025, gracias a su lucha de alta presión y su ritmo implacable, logró convertirse en campeón de peso medio de UFC;

Planes futuros: Tras la tensa confrontación con Strickland, la dirección de UFC se encuentra bajo presión para organizar inmediatamente una revancha entre ambos luchadores.

Mientras la decisión de los jueces en UFC 328 sigue siendo objeto de intensos debates entre aficionados y expertos, esta contundente declaración de Khamzat Chimaev ha avivado aún más la intriga en torno a un posible segundo enfrentamiento.