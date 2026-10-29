Una isla misteriosa en Canadá desaparece y reaparece semanas después en otro lugar

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Una isla misteriosa en Canadá desaparece y reaparece semanas después en otro lugar

En un enorme embalse de Canadá, una isla cubierta de árboles desapareció de un lugar y reapareció semanas después en otra zona, dejando a la gente asombrada. Los expertos explican su movimiento no como una intervención artificial, sino como procesos naturales.

Este fenómeno inusual se observó en el embalse Williston, situado en la provincia de Columbia Británica. Inicialmente, se detectó una gran isla con árboles en la superficie del agua. Más tarde, desapareció de su ubicación original y se desconocía su paradero.

Sin embargo, tras un tiempo, la isla fue localizada de nuevo a unos 30 kilómetros de su posición original, cerca de la orilla del embalse. Los expertos confirmaron su existencia y movimiento mediante imágenes satelitales y reportes de los residentes locales.

¿Cómo puede una isla flotar en el agua?

Según representantes de la compañía energética BC Hydro, la isla pudo haberse formado a partir de troncos de árboles en descomposición, ramas y vegetación acumulados durante años. Con el tiempo, nuevas plantas y árboles echaron raíces, formando una capa sólida.

Cuando el nivel del agua en el embalse subió, esta capa probablemente se separó de la orilla y comenzó a flotar. El viento y las corrientes de agua la desplazaron a otro lugar.

La isla tiene una longitud aproximada de 140 metros y 70 metros de ancho. El hecho de que crezcan árboles y otras plantas en su superficie hace que este fenómeno sea aún más extraordinario.

Los expertos señalan que este tipo de grandes islas flotantes son poco comunes. Asimismo, advierten que intentar subir a ella o acercarse en bote puede ser peligroso, ya que la capa de madera y vegetación es inestable.

Aún existen interrogantes sobre cómo se formó exactamente la isla. No obstante, lo que al principio parecía una desaparición misteriosa podría estar relacionado con procesos naturales inusuales.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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