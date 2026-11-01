Un adolescente en China pierde temporalmente la audición por el ruido de las cigarras

En China, un joven de 18 años perdió temporalmente la audición tras estar expuesto al fuerte ruido de las cigarras en un bosque durante más de cuatro horas, lo que le obligó a buscar ayuda médica. Los médicos le recetaron tratamiento y enfatizaron la necesidad de evitar ruidos fuertes durante al menos 14 días.

Muchos creen que los sonidos de la naturaleza son inofensivos para la salud humana. Sin embargo, este reciente incidente demostró que existen excepciones. Un joven de 18 años de apellido Wang, residente en la ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, China, fue al bosque a descansar y acampar. Allí permaneció varias horas bajo el fuerte y característico sonido de cientos de cigarras, lo que afectó negativamente su audición.

Se informó que Wang notó que el sonido de las cigarras se intensificó significativamente al mediodía. A pesar de ello, continuó en el bosque hasta la noche. Sin embargo, más tarde aparecieron zumbidos en sus oídos y sintió como si los tuviera tapados.

Cuando el ruido de las cigarras comenzó a disminuir y se quedaron en silencio, el joven se dio cuenta de que no podía escuchar el canto de los pájaros ni siquiera los sonidos de las notificaciones de su teléfono.

Temiendo perder la audición por completo, Wang acudió inmediatamente al hospital. Durante un examen médico rápido, se detectó inflamación en ambos oídos. Los médicos recetaron medicamentos para reducir la inflamación y recomendaron evitar ruidos fuertes durante al menos 14 días.

Afortunadamente, tras dos semanas de tratamiento y descanso, la audición del adolescente se recuperó por completo.

¿Cómo afecta el ruido fuerte de las cigarras a la audición?

Li Zi, médico principal del departamento de otorrinolaringología del primer hospital afiliado a la Universidad de Ningbo, señaló que muchas personas creen erróneamente que los sonidos de la naturaleza son totalmente inofensivos para los oídos.

Las cigarras son conocidas como los insectos más ruidosos del mundo. Sin embargo, el sonido de una sola cigarra generalmente no supera los 70 decibelios y, por sí solo, no causa daños graves a la audición.

El problema principal es el sonido simultáneo de cientos de cigarras. Su zumbido colectivo puede alcanzar niveles superiores a los 85 decibelios. Este indicador se considera el umbral donde surge el riesgo de daño auditivo.

El Dr. Li Zi explica que, incluso durante un periodo de tiempo relativamente corto, la exposición a sonidos fuertes puede provocar la inflamación de las células ciliadas sensoriales situadas en la cóclea del oído interno. En tal caso, alejarse de entornos ruidosos y dejar descansar los oídos durante 1 o 2 semanas suele permitir que las células se recuperen.

Sin embargo, si estas células sensoriales sufren necrosis, es decir, mueren, no se regeneran. Esto puede provocar una pérdida auditiva permanente e irreversible. En tales casos, los pacientes se ven obligados a utilizar audífonos para compensar la pérdida.

Los expertos destacan que los sonidos de la naturaleza también pueden afectar la salud humana bajo ciertas condiciones. Por ello, es importante tomar precauciones al permanecer en entornos con ruido fuerte y continuo durante mucho tiempo.