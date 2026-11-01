¿Están en peligro los datos de 27 millones de uzbekos? Se ha lanzado un ultimátum impactante

Una noticia alarmante sin precedentes se ha difundido en la comunidad de tecnologías de la información y ciberseguridad de Uzbekistán. En una página alojada en un dominio «.onion» de la Darknet, un grupo de hackers que se hace llamar «BUTTERFLY» ha anunciado que ha hackeado la base de datos cerrada de la Agencia de Personalización dependiente del Ministerio de Justicia de la República de Uzbekistán.

En sus demandas, los hackers afirman haber obtenido los datos personales completos de más de 27 millones de ciudadanos y han activado un temporizador de cuenta regresiva en la página.

¿Qué datos afirman haber obtenido los hackers?

Según la información publicada, el tamaño de la base 27 174 051 contiene los registros de los ciudadanos. El grupo declaró haber obtenido este conjunto de datos tras más de un año de intentos:

Nombre completo y fecha de nacimiento: Nombres completos de los ciudadanos, así como su día, mes y año de nacimiento;

PINFL y datos de pasaporte: Números de identificación personal, así como series y números de pasaporte;

Dirección de residencia y números de teléfono: Direcciones de registro permanente y números de contacto;

Fotos biométricas: Fotos personales de los ciudadanos presentes en la base.

Los datos del ministro Sherzod Shermatov presentados como «prueba»

Para «probar» sus afirmaciones, el grupo de hackers declaró que no filtraría el volumen total de datos, bastando con una sola muestra.

Como muestra pública en la página, se publicaron los datos del ministro de Tecnologías Digitales de la República de Uzbekistán, Sherzod Xotamovich Shermatovincluyendo su nombre completo, fecha de nacimiento (07.04.1977), número PINFL y número de teléfono.

Ultimátum de 48 horas y riesgo de venta pública

En su mensaje, el grupo «BUTTERFLY» ha impuesto exigencias estrictas y un plazo a las partes interesadas:

Plazo de 48 horas: Los hackers han fijado un plazo de 48 horas para evitar la difusión del archivo, y hay un temporizador en marcha en la página;

Subasta pública: Si no se cumplen sus condiciones dentro del plazo establecido, la base de datos personal de más de 27 millones de ciudadanos será vendida al mejor postor en la Darknet o puesta a la venta pública.

Por el momento, las autoridades competentes y el «Centro de Ciberseguridad» no han emitido ninguna declaración oficial sobre la veracidad de esta información, ni si la base proviene realmente de la Agencia de Personalización o de otra fuente.