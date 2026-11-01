«Nosotros decidiremos el fin de la guerra»: severa advertencia del líder supremo iraní a sus enemigos

En un momento en que la situación geopolítica en Oriente Medio sigue siendo tensa, ha surgido una nueva y seria declaración desde Teherán. El líder supremo iraní Mojtaba Jamenei celebró una reunión ampliada con los altos mandos de las fuerzas armadas del país, dando instrucciones estrictas a las estructuras militares para responder a cualquier amenaza potencial del enemigo de forma inmediata, sin límites geográficos y con la máxima eficacia para garantizar la defensa del país.

Esta declaración, publicada en la cuenta oficial del líder iraní en las redes sociales, marca el inicio de una nueva etapa en materia de seguridad en la región.

«Nosotros decidiremos cuándo y cómo termina la guerra»

Durante su encuentro con los altos mandos militares, Mojtaba Jamenei subrayó que mantener la capacidad de defensa del país en alerta máxima es la prioridad absoluta:

«La condición principal y fundamental para disuadir al enemigo de cualquier agresión es estar siempre preparados militarmente de manera inteligente, fuerte e intransigente. Si nuestros enemigos se atreven a intentar una vez más una intervención militar o ataques terroristas contra nosotros, cometerán un grave error. Solo las fuerzas armadas iraníes y el valiente pueblo iraní decidirán cuándo, dónde y cómo terminará tal conflicto».

Estrategia de respuesta y defensa sin límites geográficos

Esta directiva dada por el alto mando iraní abarca varios aspectos estratégicos importantes: