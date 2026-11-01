Una mujer surcoreana que convirtió su divorcio en una fiesta es tendencia en redes sociales (video)

Una bloguera surcoreana celebró su divorcio como si fuera una fiesta. Cho Seung-yon, una madre soltera de 37 años, considera el fin de su matrimonio no como un fracaso, sino como el inicio de una nueva etapa en su vida.

En un video viral en redes sociales, se muestra a la mujer feliz por su divorcio oficial, celebrando el acontecimiento rodeada de sus amigas y seres queridos. Su inusual actitud captó la atención de los usuarios de internet.

Quienes vieron el video expresan opiniones diversas en los comentarios. Algunos apoyan su decisión de abrir un nuevo capítulo, mientras que otros cuestionan su forma de celebrar el divorcio como una fiesta.