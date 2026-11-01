El presidente turco firmó un documento destinado a Kazajistán

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El presidente turco firmó un documento destinado a Kazajistán

El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan se confundió durante la ceremonia de firma de documentos al finalizar la 13.ª cumbre de la Organización de Estados Túrquicos en Ankara. En lugar de firmar en el espacio reservado para Turquía, firmó el documento destinado a Kazajistán. Así lo informó el periódico «Cumhuriyet».

Se informó que la cumbre concluyó con una reunión del Consejo de Jefes de Estado. En ella, los líderes de los países participantes firmaron los documentos pertinentes para confirmar las decisiones adoptadas.

Durante la ceremonia, se le presentó un documento a Erdoğan. Después de firmar, el presidente preguntó al funcionario a su lado: «¿No firmamos en el lugar equivocado?»

El funcionario explicó que el documento correspondía a Kazajistán y que debía firmar en el espacio reservado para Turquía. En respuesta, Erdoğan dijo en tono humorístico: «Que Dios te bendiga».

Después de esto, el funcionario indicó que reemplazaría el documento. Poco después, los micrófonos se apagaron y trajo un nuevo documento. El funcionario le mostró al presidente el lugar donde debía firmar. Tras preguntar Erdoğan «¿Dónde?», el funcionario señaló de nuevo el área requerida. Luego, el líder turco firmó el documento correspondiente.

Este incidente quedó registrado en video durante la ceremonia de firma en el marco de la cumbre.

Recep Tayyip ErdoğanOrganización de Estados TúrquicosAnkaraTurquíaKazajistán
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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