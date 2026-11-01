Miles de jóvenes protestan en Alemania contra la política gubernamental

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Miles de jóvenes protestan en Alemania contra la política gubernamental

En Alemania, miles de jóvenes salieron a las calles a protestar. Aunque la mayoría de las acciones en 34 ciudades del país transcurrieron pacíficamente, se produjeron disturbios en algunas zonas.

Las manifestaciones del 31 de octubre fueron organizadas por iniciativa del movimiento « Gen Z regelt » (« La generación Z exige cambios »). Según Reuters, decenas de miles de personas participaron en las acciones.

Los manifestantes presentaron demandas como la mejora del sistema educativo, el aumento de fondos para las escuelas, la reducción del costo de vida y la oposición al servicio militar obligatorio. Además, los jóvenes exigen mayor atención a la justicia social y a la protección del clima.

La mayoría de las acciones fueron pacíficas. Sin embargo, en Fráncfort, algunas tiendas fueron saqueadas y se causaron daños en comercios. En Hamburgo, se incendiaron vallas y contenedores de basura. En Colonia y otras ciudades, la policía utilizó cañones de agua para dispersar a los manifestantes.

Cerca de la Puerta de Brandeburgo en Berlín, se reunieron unas 5 000 personas según los organizadores. En Stuttgart, la policía informó de más de 3 000 participantes durante la protesta.

En opinión de los jóvenes, el gobierno no presta suficiente atención a su futuro, a su educación ni a los problemas de la vida cotidiana. Los impulsores de « Gen Z regelt » hicieron un llamado a mantener las protestas pacíficas.

AlemaniaGen Z regeltProtestasPolítica juvenilEuropa
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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