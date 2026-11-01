Un enigma milenario: ¿quién fue la abuela de Tutankamón?

Un estudio publicado en 2010 en la revista científica JAMA analizó muestras de ADN de momias pertenecientes a la familia real del antiguo Egipto. Las investigaciones identificaron que la momia encontrada en la tumba KV35 de Luxor, conocida durante mucho tiempo como la «Dama Anciana» (Elder Lady), era la reina Tiyi.

Los científicos compararon la información genética de la momia con muestras obtenidas de los padres supuestos de Tiyi: las momias de Yuya y Tuyu. Los análisis permitieron determinar los vínculos de parentesco.

Según los resultados del estudio, Tiyi fue la madre del faraón Akenatón y la abuela del famoso gobernante Tutankamón. De este modo, la identidad y el papel en la dinastía real egipcia de esta momia, cuya identidad fue desconocida durante milenios, quedaron aclarados mediante pruebas científicas.