¿Por qué se denegó la entrada a Georgia a cientos de ciudadanos uzbekos?

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¿Por qué se denegó la entrada a Georgia a cientos de ciudadanos uzbekos?

En los primeros nueve meses de este año, 473 de los 711 extranjeros a los que se les denegó la entrada a Georgia fueron ciudadanos de Uzbekistán. Esto representa casi el 67 % del total, según informó la agencia de noticias «Dunyo».

Se ha informado que entre las principales razones para la denegación de entrada se encuentran la incapacidad de explicar claramente el propósito del viaje, la falta de documentos como reservas de hotel y billetes de avión de regreso, no presentar una póliza de seguro médico y no poder demostrar fondos suficientes para la estancia en el país.

Cabe recordar que, a partir del 1 de enero de 2026, se ha introducido un requisito de seguro médico obligatorio para los extranjeros que viajen a Georgia con fines turísticos. La póliza puede estar en georgiano o inglés, en formato papel o electrónico. Su cobertura debe ser de al menos 30 000 lari georgianos (unos 11 200 dólares) y cubrir toda la duración del viaje.

Por ello, se recomienda a los ciudadanos que planeen viajar a Georgia definir con antelación el propósito de su viaje y preparar las reservas de hotel, el billete de regreso, el seguro médico y los documentos que acrediten fondos suficientes.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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