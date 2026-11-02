Neymar en el concierto de BTS con sus hijas: la visita de la estrella del fútbol atrae la atención de los fans

La estrella brasileña del fútbol Neymar, junto a su familia, Corea del Surasistió al concierto del famoso grupo BTS. El jugador compartió en su cuenta de Instagram momentos del concierto celebrado en São Paulo.

Las fotos y vídeos difundidos en las redes sociales muestran a Neymar disfrutando del concierto con sus hijas. La presencia del futbolista entre los fans en el estadio y su tiempo en familia llamaron la atención de muchos.

Esta visita generó diversas especulaciones entre los usuarios de internet. Algunos sugieren que Neymar pudo haber llevado a sus hijas porque son fans de BTS. Otros elogiaron el interés del jugador por el grupo y que comparta estos eventos con su familia.

El hecho de que Neymar publicara personalmente las fotos del concierto en sus redes sociales no pasó desapercibido. Sus seguidores comentan sobre estos momentos familiares y los gustos musicales del jugador.

De esta manera, Neymar, conocido por sus actuaciones en el campo, se convirtió esta vez en el centro de atención no por el fútbol, sino por su visita familiar al concierto de BTS.