Incidente inesperado en el partido contra el Racing: Mbappé consuela a un niño golpeado por el balón

La contundente victoria del Real Madrid por 3-0 sobre el Racing en la jornada 11 de La Liga no solo llamó la atención por los goles, sino también por un gesto humano tras el partido.

Un joven aficionado, víctima de un disparo inesperado durante el encuentro, se convirtió en protagonista gracias a la amabilidad de la estrella del equipo, Kylian Mbappé,quien le hizo vivir un día inolvidable.

El remate impreciso de Tchouaméni y el encuentro sorpresa en el vestuario

Durante el partido, un aficionado en la grada vivió un momento complicado:

El balón va a la grada: El centrocampista madridista Aurélien Tchouaméni lanzó un potente disparo desde fuera del área. Sin embargo, el balón se desvió y golpeó directamente a un niño que presenciaba el partido en la grada;

Invitación al vestuario: Tras el pitido final, los representantes del «club blanco» no ignoraron al pequeño y lo llevaron al vestuario del equipo. Allí, el joven aficionado pudo conocer a las estrellas y tomarse fotos de recuerdo;

La broma y el apoyo de Mbappé: El delantero Kylian Mbappé se acercó para comprobar el estado del niño y, para aliviar la tensión, bromeó sobre su compañero: «¿Cómo estás? ¿Todo bien? El problema es que él no sabe tirar a puerta, ¿verdad?»

Situación en la tabla y próximos retos

Esta victoria es fundamental para los pupilos de José Mourinho: