La pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, llama la atención con su aterrador disfraz de Halloween

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La pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, llama la atención con su aterrador disfraz de Halloween

La estrella del fútbol Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez celebraron Halloween de una manera especial. Organizó una velada festiva en su casa de Madrid, rodeada de familiares y amigos cercanos.

Georgina compartió momentos de la velada con sus seguidores en su cuenta de Instagram. En las fotos, aparece con un disfraz aterrador, muy acorde con el espíritu de Halloween. El atuendo y el maquillaje elegidos para la fiesta le dieron un toque único a su apariencia.

Una novia con un vestido blanco ensangrentado está de pie junto a un esqueleto.

Los usuarios de las redes sociales no quedaron indiferentes ante el look festivo de Rodríguez. Se han dejado muchos comentarios positivos bajo sus fotos. Algunos fans calificaron el disfraz de Georgina como original y muy apropiado para la festividad.

De esta manera, la pareja de Ronaldo llamó la atención de sus seguidores no solo por su fiesta familiar, sino también por su inusual apariencia en las redes sociales.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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