¿Por qué el entrenador del Liverpool elogió a su equipo a pesar de la derrota?

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¿Por qué el entrenador del Liverpool elogió a su equipo a pesar de la derrota?

En uno de los partidos clave de la novena jornada de la Premier League, el Liverpool recibió al Arsenal en casa y perdió por 0-1. El destino del intenso encuentro se decidió con un solitario gol de Kai Havertz.

A pesar de la derrota en casa, el entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, expresó tras el partido su satisfacción por el carácter, la intensidad y la reacción de sus jugadores ante el gol encajado.

Error rápido y cambio en el juego: el análisis de Iraola

El técnico de los Reds explicó detalladamente el desarrollo del partido y destacó que sus pupilos merecieron un mejor resultado:

  • «Somos responsables de nuestros errores»: El entrenador no ocultó que el plan inicial no salió como se esperaba: «Por supuesto, queríamos un resultado diferente hoy. Somos responsables de nuestros errores, especialmente al inicio del encuentro».;

  • Juego libre y sin miedo: Tras el gol recibido, el equipo pasó a actuar de forma más abierta: «Después del gol no quedaba nada que defender, así que empezamos a jugar con más libertad y valentía. En la primera parte tomamos el control del juego y llegamos al descanso con buenas sensaciones».;

  • El poste y las oportunidades perdidas: Al hablar de la presión en la segunda mitad, el entrenador señaló la falta de fortuna: «Nos esforzamos mucho por empatar. Nuestro disparo golpeó el travesaño y tuvimos ocasiones suficientes. Sin duda, merecíamos marcar al menos un gol»..

«Apenas es principios de noviembre, queda una gran lucha por delante»

Iraola recordó que una sola derrota no define la temporada y que lo importante es que el equipo está consolidando su estilo de juego:

  • Muchos aspectos positivos: El técnico enfatizó que hubo aspectos muy positivos en el juego y que es necesario mantener este ritmo intenso durante toda la temporada;

  • La carrera continúa: «La temporada acaba de empezar. Es cierto que el Arsenal está en una posición muy cómoda en la tabla, pero apenas estamos a principios de noviembre. Quedan muchos partidos llenos de lucha»., concluyó el entrenador del Liverpool.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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