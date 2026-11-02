«Caza de tigres» en China: se auditarán los ingresos y gastos familiares de los funcionarios

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«Caza de tigres» en China: se auditarán los ingresos y gastos familiares de los funcionarios

El Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) ha decidido endurecer drásticamente las auditorías sobre los bienes y gastos reales de los líderes del sistema administrativo y del partido. Según las nuevas normas publicadas en el portal oficial del gobierno chino, el control no se limitará a los funcionarios, sino que se aplicará plenamente a sus familiares cercanos.

Con este paso, Pekín entra en la etapa más estricta de la lucha contra la corrupción para prevenir el enriquecimiento ilícito y el abuso de poder.

Nuevas reglas: ¿Quiénes y bajo qué procedimiento serán auditados?

De acuerdo con el documento aprobado, se mejorará radicalmente el sistema de declaración de datos personales y activos de los cuadros directivos:

  • Si los gastos superan los ingresos oficiales, la investigación es inevitable: En todos los casos en que los gastos reales, bienes inmuebles o activos de un funcionario o de sus familiares superen significativamente sus ingresos legales, se iniciarán inmediatamente investigaciones especiales;

  • Negocios de familiares bajo control estricto: El documento establece como punto específico el control sistemático sobre las actividades empresariales de los cónyuges, hijos, yernos y nueras de los funcionarios del Estado y del Partido;

  • Poner fin a los activos ocultos: Esta medida tiene como objetivo acabar con la práctica de registrar fondos obtenidos mediante corrupción a nombre de familiares o diversas estructuras comerciales.

«La corrupción es un tigre que bloquea el camino»: la postura de Xi Jinping

Desde que llegó al poder, el presidente chino Xi Jinping es conocido por llevar a cabo una lucha intransigente contra el soborno:

  • Tigres y moscas: En sus discursos, el líder chino ha comparado repetidamente la corrupción con un «tigre depredador» que bloquea el camino del desarrollo del país;

  • Corruptos sin refugio: Xi Jinping ha enfatizado en varias ocasiones que los corruptos no deben tener refugio ni posibilidad de escape, y esta nueva regulación es la expresión práctica de esa voluntad política.

Partido Comunista de ChinaXi JinpingLucha contra la corrupciónChinaPolítica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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