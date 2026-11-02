Los ingresos de los oligarcas rusos caen en picada: ¿quién ha perdido más?

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Los ingresos de los oligarcas rusos caen en picada: ¿quién ha perdido más?

Desde principios de año, los mayores multimillonarios de Rusia han sufrido enormes pérdidas financieras en medio de la volatilidad de los mercados internacionales y los cambios económicos. Según análisis autorizados, las personas más ricas del país han visto su patrimonio neto total reducirse en más de 28 mil millones de dólares.

Se registra una disminución significativa, especialmente en los activos de los magnates que operan en los sectores industrial y metalúrgico.

Las mayores pérdidas y el multimillonario más estable: cifras y hechos

Según los indicadores presentados, las principales diferencias en términos de pérdidas financieras son las siguientes:

  • El jefe de «Nornickel» sufrió pérdidas récord: Entre los empresarios rusos, el presidente de «Norilsk Nickel» sufrió la caída financiera más drástica. Su fortuna personal ha disminuido desde principios de año en 8.1 mil millones de dólares para situarse actualmente en 21.6 mil millones de dólares;

  • Reducción mínima para Alexéi Mordashov: El jefe de «Severstal», Alexéi Mordashov, logró proteger mejor sus activos que otros. Su capital solo se redujo en 515 millones de dólares y actualmente se mantiene en 27.8 mil millones de dólares.

La incertidumbre en los mercados globales y la fluctuación de los precios de las materias primas siguen ejerciendo una presión directa sobre los indicadores de capital de la élite empresarial rusa.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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