Kazajistán ha anunciado su plena disposición para reanudar el tránsito de materias primas hacia Europa a través del oleoducto estratégico « Druzhba » (Amistad). En una conferencia de prensa celebrada el 4 de noviembre, el viceministro de Energía de Kazajistán, Yerlan Akkenjenov, reveló que la Astana oficial ha presentado una propuesta formal a la Federación de Rusia sobre este asunto.

El ministro destacó que la base técnica para la reactivación del sistema de transporte de petróleo está lista, y que el siguiente paso depende de la decisión de la parte rusa.

Negociaciones cara a cara y respuesta esperada de Moscú

El ministro de Energía subrayó que la solicitud fue entregada personalmente y que el proceso está siendo monitoreado a nivel diplomático:

Solicitud personal: « Entregué personalmente la solicitud oficial a la parte rusa en un formato cara a cara. Actualmente, la parte kazaja está esperando una respuesta oficial de sus socios sobre la reanudación del tránsito », declaró Yerlan Akkenjenov;

Preparación técnica: El ministro señaló específicamente que la infraestructura de Kazajistán cuenta con todas las capacidades técnicas para redirigir el flujo de petróleo.

¿Por qué se detuvo el tránsito? Cifras e historia

El suministro de petróleo kazajo a los mercados europeos, particularmente a Alemania, a través de esta ruta desempeña un papel importante en la seguridad energética regional:

Resultados de 2025: Durante el año 2025, Kazajistán envió a Alemania a través del sistema de oleoductos « Druzhba » un total de 2,1 millones de toneladas de petróleo había enviado;

Planes para 2026: Este año, la república planea aumentar este volumen de exportación hasta alcanzar casi 3 millones de toneladas previsto alcanzar;

Restricción de mayo: Sin embargo, a partir de mayo de 2026, la parte rusa había suspendido el tránsito de materias primas kazajas a través del sistema « Druzhba ».

Si la parte rusa responde positivamente, Kazajistán podría reactivar uno de los corredores logísticos más económicos y eficientes para la exportación estable de sus grandes reservas de hidrocarburos hacia Occidente.