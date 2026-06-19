Un niño de tres años fue arrojado a una jaula de cocodrilos en Inglaterra

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Un niño de tres años fue arrojado a una jaula de cocodrilos en Inglaterra

Un evento aterrador ocurrió en un zoológico ubicado en la parte central de Inglaterra. Un niño de tres años cayó dentro de una jaula donde se mantienen cocodrilos y sufrió heridas graves. Debido a este incidente, la policía detuvo a un hombre de 30 años bajo sospecha de tentativa de asesinato. La agencia Reuters informó sobre el hecho basándose en datos de la policía de Cambridgeshire.

Se informó que el incidente ocurrió en el zoológico Johnsons of Old Hurst, cerca de la ciudad de Huntingdon. Tan pronto como se recibió la noticia, el personal y los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar.

El niño herido fue trasladado urgentemente al hospital. Actualmente, se informa que su estado es grave pero estable.

La inspectora detective Verity McCann informó que los investigadores están entrevistando a testigos que se encontraban en el zoológico en ese momento para esclarecer los detalles del suceso.

«No creemos que el hombre detenido y el niño se conocieran», afirmó.

Hasta el momento, la dirección del zoológico Johnsons of Old Hurst no ha emitido un comunicado oficial sobre este incidente.

Según el sitio oficial de la institución, el lugar es una granja familiar donde se cuidan cocodrilos como parte de programas de conservación de la naturaleza.

Actualmente, la policía también está investigando si los animales atacaron o no al niño. Las investigaciones continúan.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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