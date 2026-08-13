Una mujer pierde un brazo tras el ataque de un caimán en Florida

En Florida, Estados Unidos, una mujer sufrió heridas graves tras ser atacada por un caimán mientras nadaba. Después del incidente, tuvieron que amputarle el brazo derecho.

El suceso ocurrió en el río Silver River en el condado de Marion. La mujer se encontraba nadando con un grupo cuando se topó con el caimán. Según los testigos, intentó ahuyentar al animal con el remo de una tabla de paddle surf para salvar su vida. Sin embargo, el caimán se abalanzó sobre ella y la arrastró bajo el agua.

Las personas que se encontraban en embarcaciones cercanas escucharon los gritos de la mujer y acudieron de inmediato en su ayuda. El caimán la soltó después de un tiempo. A continuación, le colocaron un torniquete en el brazo herido con una cuerda para controlar la hemorragia y la trasladaron hasta un embarcadero cercano.

Los servicios de emergencia la recibieron en la embarcación y la trasladaron a un hospital local. Los médicos le proporcionaron atención urgente para estabilizar su estado. Sin embargo, posteriormente decidieron amputarle el brazo derecho. Después, la mujer fue enviada a casa y se informó de que su estado estaba mejorando.

El caimán fue buscado y capturado

Tras el incidente, las autoridades prohibieron temporalmente la navegación y el baño en el río Silver River. Los agentes de la Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida comenzaron a buscar al caimán responsable del ataque.

El 8 de agosto se informó de que había sido capturado un caimán macho de aproximadamente 9 pies y 8 pulgadas, es decir, cerca de 3 metros de longitud. Fue trasladado a una zona segura. Después, el río volvió a abrirse para embarcaciones y bañistas.

Los expertos advierten de que puede haber caimanes en distintos cuerpos de agua de los 67 condados de Florida. Por ello, se recomienda a residentes y turistas cumplir estrictamente las normas de seguridad.

En particular, se aconseja nadar únicamente en zonas especialmente señalizadas y durante el día en aguas donde haya caimanes, mantener a las mascotas alejadas de la orilla y no alimentar nunca a los caimanes salvajes.