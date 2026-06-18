Detenido un hombre en Inglaterra sospechoso de lanzar a un niño de 3 años a una jaula de cocodrilos

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Detenido un hombre en Inglaterra sospechoso de lanzar a un niño de 3 años a una jaula de cocodrilos

Un incidente ocurrido en un zoológico ubicado en la parte central de Inglaterra ha captado la atención del público. Un niño de tres años cayó en la zona donde se encuentran los cocodrilos y sufrió heridas graves.

Según la información, el suceso ocurrió en un zoológico cerca de la ciudad de Huntingdon. Tan pronto como se recibió el aviso, las fuerzas del orden y los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar.

El niño herido fue trasladado de urgencia al hospital. Los médicos califican su estado como grave pero estable.

Los órganos de investigación han detenido a un hombre de 30 años en relación con este caso. Se lleva a cabo una investigación por sospecha de un crimen grave. Según los datos preliminares, no había relación previa entre el detenido y el niño.

Las fuerzas de seguridad están interrogando a los testigos que se encontraban en el zoológico en el momento del incidente. También se investiga si los animales participaron en las lesiones del niño.

Actualmente, los especialistas trabajan para determinar todos los detalles del suceso. Las diligencias de investigación continúan para responder a las preguntas sobre el evento.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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