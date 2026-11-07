Un cartero italiano se convierte en leyenda local tras acumular 2,7 toneladas de monedas de un céntimo

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Un cartero italiano se convierte en leyenda local tras acumular 2,7 toneladas de monedas de un céntimo

Bruno Salvi. Foto: Bild

Bruno Salvi, un cartero que vive en Italia, dedicó gran parte de su vida a un objetivo sencillo pero sorprendente: logró acumular 2,7 toneladas (2710 kg) de monedas de cobre de un céntimo.

Según informan los medios locales, su afición de muchos años no solo alcanzó cifras astronómicas, sino que empezó a poner en riesgo la integridad de su vivienda.

De la lira al céntimo: la historia de 1,176 millones de monedas

Bruno Salvi se interesaba por las monedas pequeñas desde niño, pero su verdadera «carrera de coleccionista» comenzó cuando Italia adoptó la moneda única europea:

  • «Solo quería conocer mis límites»: «Tras la desaparición de la lira, la moneda nacional italiana, empecé a coleccionar monedas de 1 céntimo. No tenía intención de encontrar monedas numismáticas raras o antiguas. Solo quería ver hasta dónde podía llegar con esto», explica Bruno.

  • Suma acumulada: Gracias a años de paciencia, tiene en su poder un total de 1 millón 176 mil monedas de 1 céntimo. Esta cantidad suma un total de 11 760 euros.El suelo de la casa se agrietó: un tesoro en 28 grandes garrafas

Con el tiempo, el montón de monedas de cobre creció tanto que provocó un grave problema de seguridad dentro de la casa:

Garrafas de 30 litros:

  • Las monedas recolectadas fueron depositadas en 28 grandes garrafas de 30 litros de capacidad cada una; Grietas en el hormigón:

  • Debido a que el peso total de las monedas superaba las 2,7 toneladas, el suelo de hormigón del apartamento no pudo soportar tal carga y se agrietó; Traslado a la planta baja:

  • Temiendo que la estructura cediera, el cartero se vio obligado a trasladar todos los pesados recipientes a la planta baja del edificio, que es más resistente. Objetivo: 1,5 millones de monedas

A pesar de las grietas en el suelo y los problemas de peso, Bruno no piensa rendirse. Su objetivo es ampliar aún más su colección:

«Mi intención principal ahora es alcanzar

1,5 millones de monedas. Si estas pequeñas monedas de 1 céntimo siguen circulando, quizás acumule aún más», destacó el cartero italiano. yetkazish. Agar ushbu 1 sentlik mayda pullar muomalada qolishda davom etsa, ehtimol, bundan ham ko‘proq yig‘arman», — deya ta’kidladi italiyalik pochtachi.

Bruno SalviNumismáticaItaliaColección de monedasCuriosidades
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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