¿Por qué Irán envió una carta secreta a Rusia? Revelado el nuevo plan de EE. UU. contra Irán
La República Islámica de Irán ha iniciado negociaciones cerradas con la Federación de Rusia para la compra urgente de los sistemas de defensa antiaérea S-400 «Triumf» más avanzados.
Según la prestigiosa publicación británica The Telegraph que cita fuentes de los servicios de inteligencia occidentales, Teherán busca modernizar y restaurar rápidamente su sistema de defensa aérea tras los recientes ataques aéreos masivos realizados por Israel y Estados Unidos.
Carta secreta enviada a Putin
Según la información, este acuerdo se discute al nivel personal de los jefes de Estado:
Llamamiento del Líder Supremo: La solicitud oficial para la entrega de los complejos S-400 fue enviada al presidente ruso Vladímir Putin en forma de una carta secreta personal del ayatolá Mojtaba Jamenei, Líder Supremo de Irán;
Visita especial al Kremlin: El documento fue entregado en Moscú por Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, durante su visita personal al Kremlin;
Protección de instalaciones nucleares: Teherán pretende proteger los puntos estratégicos del país, en particular las instalaciones de su programa nuclear nacional, mediante este escudo de defensa de largo alcance.
¿Por qué el S-300 no fue suficiente y qué ofrece Irán a cambio?
Los analistas militares occidentales señalan que han surgido graves problemas en el espacio aéreo iraní:
Defensa obsoleta: Los sistemas S-300 adquiridos anteriormente sufrieron daños graves en los últimos ataques o no fueron efectivos frente a los aviones de combate de quinta generación (F-35);
Expansión de la cooperación militar: A cambio de obtener los sistemas S-400 de Rusia, la parte iraní propone a Moscú aumentar significativamente la cooperación técnico-militar;
Preocupación geopolítica: El despliegue de estos sistemas en Oriente Medio ha causado gran preocupación en Washington y Tel Aviv, ya que podría cambiar radicalmente el equilibrio de poder en la región.
La Casa Blanca discute un nuevo ataque: la fecha de la «Luna Nueva»
En medio de la escalada, Estados Unidos y sus aliados se preparan para nuevas acciones:
Posible reanudación de operaciones militares: La posibilidad de reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán se discute activamente en la Casa Blanca;
El riesgo del 9 de noviembre: La posible fecha del ataque se señala para el lunes 9 de noviembre, cuando la luna nueva aparece en el cielo y la noche es oscura. Este entorno se considera estratégicamente favorable para aumentar la eficacia de los ataques aéreos nocturnos.
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