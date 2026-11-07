La República Islámica de Irán ha iniciado negociaciones cerradas con la Federación de Rusia para la compra urgente de los sistemas de defensa antiaérea S-400 «Triumf» más avanzados.

Según la prestigiosa publicación británica The Telegraph que cita fuentes de los servicios de inteligencia occidentales, Teherán busca modernizar y restaurar rápidamente su sistema de defensa aérea tras los recientes ataques aéreos masivos realizados por Israel y Estados Unidos.

Carta secreta enviada a Putin

Según la información, este acuerdo se discute al nivel personal de los jefes de Estado:

Llamamiento del Líder Supremo: La solicitud oficial para la entrega de los complejos S-400 fue enviada al presidente ruso Vladímir Putin en forma de una carta secreta personal del ayatolá Mojtaba Jamenei, Líder Supremo de Irán;

Visita especial al Kremlin: El documento fue entregado en Moscú por Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, durante su visita personal al Kremlin;

Protección de instalaciones nucleares: Teherán pretende proteger los puntos estratégicos del país, en particular las instalaciones de su programa nuclear nacional, mediante este escudo de defensa de largo alcance.

¿Por qué el S-300 no fue suficiente y qué ofrece Irán a cambio?

Los analistas militares occidentales señalan que han surgido graves problemas en el espacio aéreo iraní:

Defensa obsoleta: Los sistemas S-300 adquiridos anteriormente sufrieron daños graves en los últimos ataques o no fueron efectivos frente a los aviones de combate de quinta generación (F-35);

Expansión de la cooperación militar: A cambio de obtener los sistemas S-400 de Rusia, la parte iraní propone a Moscú aumentar significativamente la cooperación técnico-militar;

Preocupación geopolítica: El despliegue de estos sistemas en Oriente Medio ha causado gran preocupación en Washington y Tel Aviv, ya que podría cambiar radicalmente el equilibrio de poder en la región.

La Casa Blanca discute un nuevo ataque: la fecha de la «Luna Nueva»

En medio de la escalada, Estados Unidos y sus aliados se preparan para nuevas acciones: