EE. UU. lanza su primera moneda de oro no redonda (foto)

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EE. UU. lanza su primera moneda de oro no redonda (foto)

La Casa de Moneda de los Estados Unidos presenta monedas de oro y una medalla de plata con una forma inusual con motivo del 250 aniversario de la fundación del país.

La colección, que se lanzará el 16 de julio, está diseñada con la forma de la Campana de la Libertad (Liberty Bell). Cada producto se acuñará en solo 2026 ejemplares.

La moneda fue creada con la forma de la Campana de la Libertad

La colección incluye monedas de oro de una onza y media onza (15,55 gramos), así como una medalla de plata de una onza.

La tirada de cada producto es de 2026 unidades. Esta cifra representa el año en que se celebra el 250 aniversario de la fundación de EE. UU.

Una moneda inusual en la historia de EE. UU.

Según la Casa de Moneda, la moneda de una onza «Liberty Bell» es la primera moneda de oro no redonda en la historia reciente de los Estados Unidos.

«La Campana de la Libertad ha servido durante mucho tiempo como símbolo de libertad para muchos estadounidenses», señala el comunicado oficial.

La moneda está dedicada a la lucha revolucionaria por la independencia y la soberanía del país.

El anverso muestra la campana agrietada

En la parte frontal de la moneda se representa la famosa Campana de la Libertad agrietada.

También incluye las siguientes inscripciones:

  • «LIBERTY» — «Libertad»;

  • Las fechas «1776 ~ 2026»;

  • «IN GOD WE TRUST» — «En Dios confiamos».

EE. UU. lanza su primera moneda de oro no redonda (foto)

El reverso muestra el Independence Hall

En el reverso de la moneda se representa el Independence Hall, el lugar histórico de la Campana de la Libertad.

El edificio aparece con fuegos artificiales de fondo, y la composición simboliza los 250 años de historia de la independencia de EE. UU.

Debido a su tirada limitada y su forma inusual, se espera que las nuevas monedas despierten un gran interés entre los coleccionistas.

EE. UU. lanza su primera moneda de oro no redonda (foto)
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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