¡Un pescador atrapa por casualidad un pez marcado y gana 1 millón de dólares!

Mite Morris, un joven de 26 años residente en Darwin, Australia, ganó un premio de 1 millón de dólares tras atrapar un pez marcado. El hombre, aficionado a la pesca, tuvo una suerte inesperada durante una jornada habitual. Mientras conversaba con su hermano, capturó el pez con la marca especial y se convirtió en el ganador del premio de un millón de dólares.

Se informó que el hombre pescó un ejemplar de barramundi de unos 80 centímetros de largo. Su diferencia con respecto a otros peces era una marca roja especial en su cuerpo. Precisamente esa marca indicaba que el pez formaba parte del concurso asociado al gran premio en efectivo.

Se trata del concurso llamado «Million Dollar Fish». Los organizadores liberan peces marcados en los cuerpos de agua. El pescador que captura uno de ellos tiene la oportunidad de ganar 1 millón de dólares de acuerdo con las reglas del concurso.

La jornada de pesca habitual del hombre se convirtió así en un evento inesperado. Aunque solo tenía la intención de pescar, la suerte le trajo una gran recompensa económica.