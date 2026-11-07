Ilia Topuria revela los detalles de su pelea más difícil

Excampeón de la UFC en las categorías de peso pluma y ligero Ilia Topuria reveló por primera vez los detalles de las graves lesiones sufridas durante su intenso enfrentamiento contra el noqueador estadounidense Justin Gaethje.

Durante el sensacional torneo celebrado el pasado 15 de junio, UFC White House — Freedom 250 la pelea estelar, que terminó con la victoria de Gaethje por nocaut técnico, resultó ser una verdadera prueba para el luchador georgiano-español.

«No podía respirar por el dolor»: El horror en el octágono

En una entrevista concedida a la cuenta de Parry Punch en la red social X, el excampeón recordó su estado físico de aquella noche con detalles escalofriantes:

Múltiples fracturas: «Tenía cuatro huesos rotos, incluyendo dos fracturas orbitales, la nariz rota y una pierna fracturada», declaró el atleta;

Pérdida de visión: Topuria señaló que al final del combate apenas podía ver: «Me quedé allí, en ese estado, frente al presidente de los Estados Unidos, miles de personas y millones de espectadores. Mis ojos apenas veían y me costaba respirar por el intenso dolor»;

Conclusión filosófica: A pesar de ello, el luchador afirmó que lo tomó como una lección de vida: «Fue una experiencia extraña, pero al mismo tiempo, me alegro de haberla vivido. Porque comprendí que, por mucho que la vida te ponga a prueba o sea despiadada, siempre continúa».

«Nuestra historia no ha terminado»: Topuria insinúa una revancha

A pesar de la derrota, el excampeón insiste en que la rivalidad con su oponente no ha llegado a su fin:

Rival reconocido, pero sin final: «Justin hizo un trabajo increíble esa noche y realmente fue mejor que yo. Pero nuestra historia común aún no ha terminado. Está claro que quedan nuevos capítulos por escribir», cita a Topuria Home of Fight;

Mucho dinero y una segunda pelea: Según Topuria, Gaethje tampoco podrá rechazar este combate por motivos económicos: «Ganó la mayor bolsa de su vida contra mí. No creo que se retire sin haber cobrado una suma así una vez más».

Un posible segundo enfrentamiento entre los dos maestros del nocaut ya está generando gran interés en el mundo de las artes marciales mixtas.