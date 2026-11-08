Un hombre de 78 años sorprende a todos al terminar el maratón de Nueva York por 43.ª vez

La participación de James Thomas, de 78 años, en el maratón de Nueva York en Estados Unidos llamó la atención de muchos. Completó los 42,2 kilómetros en casi 14 horas, finalizando así su 43.º maratón en la historia de la competición.

Curiosamente, Thomas fue el último participante en cruzar la meta este año. Comenzó la carrera la mañana del 1 de noviembre y llegó alrededor de las 23:20 en el Central Park de Nueva York, donde cruzó la línea de meta.

Los aficionados y organizadores que lo esperaban recibieron al anciano con aplausos. Tras una carrera de casi 14 horas, recibió una medalla honorífica al igual que los demás participantes.

Se sabe que James Thomas participó por primera vez en el maratón de Nueva York en 1980. Desde entonces, ha logrado terminar la carrera 43 veces. Se espera que el maratón de 2026 sea su última participación.

Según Thomas, es importante que el deseo y las capacidades físicas de una persona estén en sintonía. En su opinión, la mente puede querer continuar, pero el cuerpo también debe encontrar la fuerza necesaria.

El hecho de que este hombre de 78 años haya mantenido su pasión por el maratón durante casi medio siglo y haya terminado la carrera es un ejemplo para muchos.