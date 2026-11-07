¿Regresan las leyendas de las MMA al tapiz? Emelianenko revela el lugar de un posible combate con Khabib

Leyenda de las artes marciales, quien participa como invitado de honor y embajador internacional junto al campeón de UFC Islam Makhachev en el 50º Campeonato Mundial de Sambo que se celebra en Taskent, Fedor Emelianenko ha hecho una declaración que sacude al mundo de las artes marciales.

La ex estrella rusa de peso pesado expresó su total disposición para realizar un combate de exhibición bajo las reglas de sambo contra su compatriota, el invicto ex campeón de UFC, Khabib Nurmagomedov. «Estoy de acuerdo, el turno es de Khabib»: Informe de TASS y detalles importantes

En una entrevista con la prestigiosa agencia de noticias rusa

TASS Fedor Emelianenko confirmó que el enfrentamiento entre los dos grandes atletas podría convertirse en una realidad: La condición y el acuerdo de Fedor:

«Si Khabib no se opone a un combate de exhibición, se puede hacer fácilmente. Personalmente, ya di mi consentimiento», declaró el legendario luchador; ¿Dónde y cuándo se llevará a cabo?:

Emelianenko destacó que se necesita una plataforma especial para este combate histórico: «¿Dónde? Hay que preparar el terreno, aún no lo sé. ¿Quizás en el marco del próximo campeonato mundial de sambo? Por ahora no se sabe dónde será el próximo mundial, ese asunto está a punto de resolverse». La despedida del deporte de dos leyendas

Aunque ambos luchadores han terminado su carrera profesional oficial, su encuentro en el tapiz sería sin duda el evento deportivo del año:

La carrera invicta de Khabib:

Haciendo historia con un récord de 29-0, Khabib Nurmagomedov se retiró oficialmente del deporte en octubre de 2020 tras someter a Justin Gaethje antes del límite; El último combate de Emelianenko:

Fedor Emelianenko colgó los guantes en febrero de 2023 tras su pelea por el título de peso pesado de Bellator contra Ryan Bader. Si esta propuesta es aceptada positivamente por Nurmagomedov, podríamos ser testigos del combate de exhibición más sensacional y con mayor audiencia en la historia del sambo.

Agar Nurmagomedov tomonidan ham ushbu taklif ijobiy qabul qilinsa, sambo sporti tarixidagi eng shov-shuvli va ko‘p sonli auditoriyaga ega ko‘rgazmali jang guvohiga aylanishimiz mumkin.