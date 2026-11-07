«Si llega una oferta de la Serie A...»: los detalles de la impactante entrevista de Cannavaro

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«Si llega una oferta de la Serie A...»: los detalles de la impactante entrevista de Cannavaro

El seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán Fabio Cannavaro se pronunció por primera vez sobre su futuro, su nostalgia por el fútbol de clubes y la posibilidad de regresar al campeonato italiano.

El técnico italiano fue invitado al prestigioso programa Sky Sport «Sky Calcio Unplugged», donde destacó las diferencias entre el trabajo diario en un club y la gestión de una selección nacional.

«El trabajo diario en el club me apasiona»: ¿qué reveló Cannavaro?

Durante la emisión, el entrenador no ocultó que extraña el contacto constante y regular con los jugadores:

  • El valor del entrenamiento diario: Según Cannavaro, trabajar cada día con los jugadores en el campo, realizar ejercicios tácticos y preparar los partidos le brinda una satisfacción profesional especial;

  • La posibilidad de volver a la Serie A: Ante la pregunta de los presentadores: «Si un club de la Serie A le hiciera una oferta oficial, ¿qué haría?», el técnico subrayó que analizaría la situación junto con la UFA;

  • Discusión con la UFA: Cannavaro aclaró que no tomaría una decisión unilateral y que, en caso de recibir una oferta, la discutiría primero de manera profesional con la dirección de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA).

Contrato vigente y rumores de dimisión

Tras estas declaraciones en la prensa italiana, el estatus del entrenador en Uzbekistán volvió a ser tema de debate:

  • Contrato hasta 2027: Cabe señalar que el contrato laboral oficial firmado por Fabio Cannavaro con la Asociación de Fútbol de Uzbekistán es válido hasta octubre de 2027 ;

  • Rumores de dimisión desmentidos: Anteriormente, surgieron rumores sobre una posible salida del técnico italiano tras el cambio de fechas de la Copa Asiática. Sin embargo, el servicio de prensa de la UFA desmintió rápidamente la información, confirmando que Cannavaro continúa en su cargo;

  • Situación actual: En su nueva entrevista en Sky Sport, no anunció ninguna decisión drástica sobre su salida, sino que simplemente expresó su disposición a dialogar en caso de recibir ofertas.

Fabio CannavaroUFASelección de UzbekistánSerie AFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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