Otabek Umarov promete regalar a Bobur Omonov el « Gelik » de sus sueños (video)

El sueño de larga data del atleta paralímpico uzbeko Bobur Omonov podría hacerse realidad. Durante su encuentro con el atleta, Otabek Umarov prometió regalarle el coche « Gelik » que tanto desea.

Los videos de este encuentro se han difundido en las redes sociales, captando la atención de los usuarios. Se sabe que Bobur Omonov ha soñado durante mucho tiempo con un Mercedes-Benz Clase G.

La promesa hecha por al atleta fue recibida con calidez por los usuarios de internet. Muchos apoyan esta iniciativa y expresan sus deseos de que el sueño de Bobur Omonov se cumpla pronto.

Hasta el momento no se ha informado la fecha de entrega del vehículo. Sin embargo, el encuentro y la conversación sincera han generado muchos comentarios positivos en las redes sociales.