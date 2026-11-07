El puente de cristal más largo del mundo de 732 metros se construirá en Kirguistán

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El puente de cristal más largo del mundo de 732 metros se construirá en Kirguistán

Se está llevando a cabo un gran proyecto en Kirguistán que promete sorprender a los turistas. Está prevista la construcción de un puente colgante de cristal de 732 metros de largo en el parque nacional «Ala-Archa». Esta estructura podría entrar en el Libro Guinness de los Récords como el puente de cristal más largo del mundo.

Según la administración del parque nacional, los bocetos iniciales del proyecto fueron presentados por el Departamento de Asuntos Presidenciales de Kirguistán. También se celebró una reunión con representantes de la empresa europea responsable de la ejecución de las obras.

De acuerdo con el plan, las obras de construcción comenzarán en noviembre de este año. La finalización total del proyecto y la apertura del puente a los turistas están previstas para finales de 2027.

Se espera que la nueva estructura se convierta en una parte importante de un gran complejo turístico. Cerca del puente, también se establecerá un sendero de ecoturismo que llevará desde la meseta de Tepshi hasta el monte Teke-Too y la cascada local.

Cabe señalar que los trabajos de desarrollo de la infraestructura turística continúan en el parque nacional «Ala-Archa». Allí se ha puesto en marcha un teleférico y se han construido zonas de descanso. Además, la construcción de un hotel de cinco estrellas está a punto de finalizar.

Como dato, el parque natural estatal «Ala-Archa» se encuentra a 30–40 kilómetros al sur de Biskek, en la ladera norte de la cordillera de Kirguistán. Fundado en 1976, este lugar atrae a turistas y alpinistas por sus altas montañas, paisajes únicos y belleza natural.

Una vez terminado, se espera que el puente de cristal de 732 metros se convierta en uno de los atractivos turísticos más destacados de Kirguistán.

Ala-ArchaKirguistánPuente de cristalTurismoInfraestructura
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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