Cinco personas desaparecidas durante 100 días en el océano Pacífico fueron encontradas con vida

Cinco personas que estuvieron a la deriva durante casi 100 días en el océano Pacífico fueron encontradas con vida en una de las islas de Kiribati. Lo más sorprendente es que recorrieron miles de kilómetros en el mar, llegando a una isla a 5 400 kilómetros de su hogar.

Se sabe que el incidente comenzó el 30 de julio de 2026. Nueve miembros de una familia que vivían en el estado de Chuuk, en Micronesia, se embarcaron en un viaje habitual de aproximadamente una hora entre las islas Murilo y Ruo. Sin embargo, una fuerte tormenta comenzó en el camino, arrastrando su bote hacia el océano abierto. Como resultado, el bote se quedó sin combustible y fue arrastrado por la corriente a una gran distancia.

Al no llegar el bote a su destino, el Servicio de Guardacostas de EE. UU. inició las labores de búsqueda. Aunque se inspeccionaron más de 85 000 kilómetros cuadrados de océano durante casi 10 días, no se encontró rastro de ellos. Posteriormente, la búsqueda fue suspendida.

Casi tres meses después, el 1 de noviembre, los habitantes de la isla Fanning, en Kiribati, vieron el bote flotando en el mar. Dentro había tres hombres adultos y dos adolescentes. Los lugareños los rescataron y les brindaron asistencia médica. Resultó que solo cinco de los nueve miembros del grupo sobrevivieron, mientras que cuatro fallecieron durante el viaje.

El estado de los rescatados era bastante grave: sufrían de deshidratación severa y falta de alimentos. Los médicos les brindaron primeros auxilios y les administraron líquidos por vía intravenosa. Se informa que su estado está mejorando actualmente.

El gobernador del estado de Chuuk, en Micronesia, Alexander Narruhn, anunció que está llevando a cabo negociaciones con el gobierno de Kiribati para repatriar a los supervivientes.

Según las fuentes, los supervivientes permanecieron atrapados en el océano abierto durante casi tres meses. Cómo lograron sobrevivir en condiciones tan difíciles sigue siendo uno de los aspectos más sorprendentes del suceso.