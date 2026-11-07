Cinco personas desaparecidas durante 100 días en el océano Pacífico fueron encontradas con vida

·58·Mundo
Cinco personas desaparecidas durante 100 días en el océano Pacífico fueron encontradas con vida

Cinco personas que estuvieron a la deriva durante casi 100 días en el océano Pacífico fueron encontradas con vida en una de las islas de Kiribati. Lo más sorprendente es que recorrieron miles de kilómetros en el mar, llegando a una isla a 5 400 kilómetros de su hogar.

Se sabe que el incidente comenzó el 30 de julio de 2026. Nueve miembros de una familia que vivían en el estado de Chuuk, en Micronesia, se embarcaron en un viaje habitual de aproximadamente una hora entre las islas Murilo y Ruo. Sin embargo, una fuerte tormenta comenzó en el camino, arrastrando su bote hacia el océano abierto. Como resultado, el bote se quedó sin combustible y fue arrastrado por la corriente a una gran distancia.

Al no llegar el bote a su destino, el Servicio de Guardacostas de EE. UU. inició las labores de búsqueda. Aunque se inspeccionaron más de 85 000 kilómetros cuadrados de océano durante casi 10 días, no se encontró rastro de ellos. Posteriormente, la búsqueda fue suspendida.

Casi tres meses después, el 1 de noviembre, los habitantes de la isla Fanning, en Kiribati, vieron el bote flotando en el mar. Dentro había tres hombres adultos y dos adolescentes. Los lugareños los rescataron y les brindaron asistencia médica. Resultó que solo cinco de los nueve miembros del grupo sobrevivieron, mientras que cuatro fallecieron durante el viaje.

El estado de los rescatados era bastante grave: sufrían de deshidratación severa y falta de alimentos. Los médicos les brindaron primeros auxilios y les administraron líquidos por vía intravenosa. Se informa que su estado está mejorando actualmente.

El gobernador del estado de Chuuk, en Micronesia, Alexander Narruhn, anunció que está llevando a cabo negociaciones con el gobierno de Kiribati para repatriar a los supervivientes.

Según las fuentes, los supervivientes permanecieron atrapados en el océano abierto durante casi tres meses. Cómo lograron sobrevivir en condiciones tan difíciles sigue siendo uno de los aspectos más sorprendentes del suceso.

MicronesiaKiribatiOcéano PacíficoGuardacostas de EE. UU.Supervivencia
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Milagro en el océano: 5 personas encontradas a 5500 km tras navegar a la deriva casi 3 mesesMilagro en el océano: 5 personas encontradas a 5500 km tras navegar a la deriva casi 3 meses2 noviembre 22:3334 años después, hallan en un glaciar los cuerpos de dos alpinistas34 años después, hallan en un glaciar los cuerpos de dos alpinistas21 agosto 13:30Cómo un padre encontró a su hija desaparecida tras 24 años de búsquedaCómo un padre encontró a su hija desaparecida tras 24 años de búsqueda13 octubre 08:40Encuentran el cuerpo del piloto de 53 años desaparecido en el Gran CañónEncuentran el cuerpo del piloto de 53 años desaparecido en el Gran Cañón19 septiembre 14:18Pescador rescatado con vida tras ocho días en el océanoPescador rescatado con vida tras ocho días en el océano9 septiembre 14:47Trágico incendio en un ferry en Filipinas: más de 80 desaparecidosTrágico incendio en un ferry en Filipinas: más de 80 desaparecidos10 septiembre 12:48
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol