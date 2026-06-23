Kirguistán propone un intercambio de tierras con Kazajistán

El gobierno de Kirguistán ha propuesto a Kazajistán un intercambio mutuo de parcelas de tierra de valor equivalente. Esta información fue difundida por la publicación 24.kg, basándose en los datos de Askat Alaghozov, secretario de prensa del presidente de Kirguistán.

Se informó que este proyecto se refiere a un tramo vial de 800 metros ubicado en la zona de Tokmok, en la provincia de Chuy. El secretario de prensa destacó que, de llevarse a cabo esta iniciativa, se abriría la posibilidad de construir una nueva carretera. Según el plan, se trataría de una carretera de peaje de aproximadamente 150 kilómetros, desde la calle Almatinskaya hasta la ciudad de Kemin.

Según Askat Alaghozov, no es correcto convertir estos asuntos en temas de debate político y diversas especulaciones. Subrayó que tales decisiones sirven para desarrollar la infraestructura y mejorar las comunicaciones de transporte.

Cabe señalar que se trata del tramo de la carretera Bishkek-Norin-Torugart que discurre a lo largo del río Chuy. Es sabido que en algunas zonas del valle de Chuy, precisamente este río define la frontera estatal entre Kirguistán y Kazajistán.

Al mismo tiempo, se han realizado cambios importantes en el marco de los trabajos de demarcación de la frontera estatal entre Kirguistán y Uzbekistán. En particular, se informó que los pueblos de Cho'ng'ara y Toshtepa pasaron a formar parte de Kirguistán.

Askat Alaghozov, secretario de prensa del presidente de Kirguistán, indicó que en estos pueblos, que anteriormente pertenecían a la región de Fergana de Uzbekistán, residen cerca de 2.500 kirguisos étnicos. Ahora, esta población tendrá la oportunidad de adquirir la ciudadanía kirguisa.

Según la información, en el marco de este acuerdo, la parte kirguisa entregó a Uzbekistán parcelas de tierra de superficie equivalente situadas en la zona fronteriza. Asimismo, ambos Estados intercambiaron terrenos de valor equivalente con una superficie total de 236 hectáreas con el fin de construir una nueva carretera entre los pueblos de Say y Tayan.