Un diploma no es suficiente: escuelas chinas premian a los mejores estudiantes con carne

En algunas escuelas de China se está utilizando un método poco convencional para incentivar a los alumnos a estudiar mejor. Aquellos que obtienen resultados destacados y excelentes calificaciones no solo son premiados con diplomas, sino que también reciben varios kilogramos de carne.

Según los informes, se entregan entre 3 y 5 kilogramos de carne a cada estudiante como recompensa. Esta iniciativa se implementó con el fin de valorar el esfuerzo de los niños y motivarlos a alcanzar metas académicas más altas.

Por lo general, se utilizan diplomas, certificados o regalos para incentivar a los estudiantes. Este enfoque en China ha llamado la atención de los usuarios de redes sociales por su originalidad.

Muchos han recibido esta medida positivamente, señalando que premiar el esfuerzo con un regalo tangible puede ser un incentivo mucho más interesante para los alumnos.