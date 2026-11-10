Sospechoso de vínculos con espía china: el jefe de Nvidia pierde 7.400 millones de dólares en media hora

Un conflicto político y personal inesperado ha estallado en torno a Jensen Huang, jefe de Nvidia, líder absoluto del mercado de chips de inteligencia artificial. En los primeros 30 minutos de la sesión bursátil del 9 de noviembre, la fortuna del multimillonario cayó instantáneamente en unos 7.400 millones de dólares, situándose en 154.700 millones. El golpe financiero fue causado por una sonada investigación iniciada por las autoridades estadounidenses.

Sospechas de espionaje y caída drástica del mercado

Según Forbes, los servicios de inteligencia de EE. UU. han comenzado a investigar las relaciones de Jensen Huang con una mujer sospechosa de espiar a favor de Pekín. Esta noticia, que surge en pleno apogeo de la guerra tecnológica y de semiconductores con China, ha causado pánico entre los inversores.

Tan pronto como se difundieron las noticias sobre la investigación, las acciones de Nvidia cayeron un 5,5 %. Como resultado, la capitalización de la empresa disminuyó significativamente y los activos personales del director ejecutivo sufrieron pérdidas millonarias en un instante.

Indicador Antes del escándalo Después del escándalo (9 de noviembre) Cambio Fortuna de Jensen Huang ~162.100 millones $ 154.700 millones $ -7.400 millones $ (en los primeros 30 min) Puesto en el ranking Forbes 8.º puesto 10.º puesto Bajó 2 posiciones Precio de acciones de Nvidia Comercio estable Cayó un 5,5 % Venta masiva en el mercado Causa principal Crecimiento del mercado tecnológico Investigación de servicios secretos de EE. UU. Sospecha de espionaje para China

«La implicación del directivo, símbolo de Silicon Valley, en conflictos geopolíticos y de inteligencia ha generado uno de los mayores riesgos corporativos en la industria de la IA».

Sacudida en la lista de los 10 multimillonarios

Esta pérdida financiera golpeó directamente la posición de Jensen Huang en el ranking mundial de multimillonarios de Forbes. El empresario cayó del 8.º al 10.º puesto y corre el riesgo de abandonar el top 10 en los próximos días.

Nvidia es una empresa clave cuyos chips de alta tecnología son vitales para los intereses de seguridad nacional de EE. UU. Por ello, la investigación de Washington podría afectar no solo al estatus de Huang, sino a todo el sector tecnológico.

¿Cree que estas acusaciones políticas contra los líderes tecnológicos son una preocupación real de seguridad nacional o una presión para redistribuir el mercado? Deje su opinión en los comentarios.