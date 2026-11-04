Abre un gimnasio para mujeres en la India: se puede entrenar libremente con hiyab y burka

En la ciudad de Coimbatore, en el estado indio de Tamil Nadu, una mujer llamada Shabana abrió un gimnasio exclusivo para mujeres. Aquí, las mujeres musulmanas pueden ejercitarse libremente incluso con sus prendas cotidianas, como el hiyab o la burka.

Según informa la BBC, Shabana tomó esta decisión debido a sus propios problemas de salud y a la dificultad de encontrar un gimnasio solo para mujeres. Relató que, cuando su peso superaba los 140 kilos, buscó gimnasios en su zona para adelgazar, pero no encontró ningún espacio dedicado exclusivamente a mujeres.

Después de eso, comenzó a entrenar en un gimnasio mixto y más tarde inició su carrera como entrenadora. Tras acumular años de experiencia, decidió abrir su propio gimnasio.

El centro fundado por Shabana está abierto a todas las mujeres. Sin embargo, al estar ubicado en un barrio de mayoría musulmana, se ha vuelto especialmente popular entre las mujeres musulmanas. El gimnasio cuenta con personal exclusivamente femenino y las clases se organizan durante todo el día.

Aquí, las mujeres no solo realizan ejercicio físico, sino que también reciben asesoramiento sobre nutrición. En lugar de máquinas costosas, el gimnasio se enfoca en equipos sencillos y ejercicios de suelo.

Shabana no oculta que enfrentó diversas resistencias al poner en marcha su proyecto. A pesar de ello, con el apoyo de su esposo y su familia, logró su objetivo. Hoy, además de ser entrenadora, participa en competiciones de halterofilia.

Una de las usuarias del gimnasio comentó que comenzó a entrenar tras someterse a tres cesáreas y que ha logrado perder 13 kilos. Destaca que este lugar no solo permite mejorar la salud, sino también socializar con otras mujeres y liberar el estrés diario.