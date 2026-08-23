Erling Haaland cambió radicalmente su imagen: se despidió del cabello largo (foto)

El famoso futbolista, delantero del club inglés "Manchester City" y de la selección de Noruega Erling Haaland cambió radicalmente su imagen antes del inicio de la temporada de la Premier League inglesa (EPL), informa Zakon.kz.

Esto se dio a conocer hoy, 23 de agosto de 2026, en la página de Instagram del deportista de 26 años.

"Nueva temporada, nuevo corte de pelo", escribió Erling Haaland bajo el video donde muestra su nuevo cabello corto.

También mostró el proceso del corte de pelo.

"Me corté el pelo y no me importa", enfatizó el futbolista bajo las fotografías.

Su club fue uno de los primeros en reaccionar al cambio de look de Haaland.

"Nueva temporada, nuevo corte de pelo... hermoso", dice el comentario dejado por la cuenta oficial del "Manchester City" bajo las publicaciones de Erling.