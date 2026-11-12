¡Sorpresa de una estrella del fútbol para un niño de 13 años que perdió sus piernas en la guerra!
El destino de Zohir, de 13 años, quien perdió ambas piernas en un ataque con drones durante el conflicto armado en Sudán, conmovió muchos corazones. Gracias a una colecta benéfica iniciada para reconstruir su vida, se recaudaron los fondos necesarios y el niño pudo recibir tratamiento en El Cairo.
Actualmente, Zohir está aprendiendo a caminar de nuevo con prótesis. A pesar de las duras pruebas que ha enfrentado, no pierde la esperanza y se esfuerza por dar nuevos pasos en la vida.
Un periodista de la BBC se reunió nuevamente con Zohir. En este encuentro, le esperaba una sorpresa alegre e inesperada. Su futbolista favorito, la estrella del Real Madrid, Vinícius Júnior, le envió una invitación especial.
Se espera que este gesto del futbolista brille con esperanza y alegría en el corazón del niño. La historia de Zohir demuestra una vez más lo importante que es la compasión humana, la solidaridad y el apoyo en situaciones difíciles.
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