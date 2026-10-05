El excentrocampista de la selección brasileña, Anderson, compartió sus opiniones sobre cómo en el fútbol moderno se otorga demasiado rápido el estatus de «superestrella» a los jugadores. Según informa Goal.com, el exfutbolista criticó que hoy en día cualquier jugador que tenga solo cinco buenos partidos ve su valor estimado instantáneamente en 200 millones de euros. Sobre esto, Goal.com informa.

Anderson señala que en el siglo XXI, los conceptos de «superestrella» y «leyenda» se utilizan de forma muy libre. Cualquier jugador joven que muestra un destello de talento es reconocido inmediatamente como una estrella de clase mundial, lo que dispara su precio de transferencia y aumenta los rumores sensacionalistas en la prensa.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi – los estándares de la consistencia

El excentrocampista del Manchester United citó a Cristiano Ronaldo Lionel Messi como los principales ejemplos del éxito real en el fútbol moderno. En su opinión, alcanzar el nivel de estas dos leyendas y repetir sus récords es extremadamente difícil, ya que han ganado 13 Balones de Oro a lo largo de sus carreras.

Estos dos grandes futbolistas han mantenido su alto estado de forma durante más de 20 años. Incluso hoy, Ronaldo y Messi siguen luchando por alcanzar la cifra de 1000 goles en partidos oficiales, lo que demuestra una vez más lo consistentes que son.

El entorno competitivo de antaño

Al responder a la pregunta sobre qué deben hacer jugadores como el extremo del Real Madrid, Vinícius Júnior, para justificar plenamente su estatus actual de estrella, Anderson comparó sus años de carrera con la era actual. Recordó qué maestros de la técnica enfrentó en el campo en su época.

En una conversación con talkSPORT Bet Online Slots, Anderson destacó: «El fútbol ha cambiado. Recientemente, viendo videos en Instagram, le dije a mi amigo: '¿Creen que estos jugadores son increíbles?'. Miren mi época, jugué contra leyendas como Claude Makélélé, Frank Lampard, Steven Gerrard, Cesc Fàbregas, Andrés Iniesta, Xavi y Xabi Alonso».

Aunque nuevos nombres como Harry Kane o Lamine Yamal brillan entre los candidatos al Balón de Oro para la temporada 2026, los criterios de la verdadera superestrella siguen siendo definidos por los representantes más constantes de la era pasada.