Vinícius pide disculpas a los aficionados tras recibir una tarjeta roja por tirar del pelo a un rival

En la jornada 8 de La Liga, el Real Madrid recibió al Villarreal en casa y logró una victoria mínima y muy sufrida por 1-0. Sin embargo, el evento más comentado del encuentro fue la expulsión de la estrella madridista Vinícius Júniordebido a una acción inusual y violenta.

En el minuto 74, el delantero brasileño no pudo controlar sus nervios y tiró del pelo a un jugador del Villarreal. El árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa, expulsándolo del terreno de juego.

El mensaje de Vinícius: «Pido disculpas a mi equipo y a los aficionados»

Tras el partido, Vinícius Júnior publicó una breve y sincera declaración en sus redes sociales oficiales, disculpándose por dejar a sus compañeros en inferioridad numérica:

Confesión y arrepentimiento: «La alegría continúa... Pido disculpas a mi equipo y a los aficionados», escribió el extremo madridista;

Posible sanción: Por su comportamiento antideportivo y agresivo hacia un rival, Vinícius corre el riesgo de ser sancionado con varios partidos por el comité de disciplina de La Liga.

Situación en la tabla: 6 puntos de diferencia con el FC Barcelona

A pesar de quedarse con un jugador menos, el «club blanco» mantuvo la ventaja mínima y sumó 3 puntos vitales en la clasificación:

FC Barcelona (1º): Los catalanes lideran la competición con solvencia con 24 puntos;

Atlético de Madrid (2º): El equipo de Diego Simeone ocupa la segunda posición con 19 puntos;

Real Madrid (3º): El gigante madrileño eleva su cuenta a 18 puntos tras la jornada 8 y se sitúa a 6 puntosdel líder, el FC Barcelona;

Villarreal (13º): El «submarino amarillo», derrotado, ocupa el puesto 13 de la tabla con 8 puntos.

Próxima prueba ante el Sevilla FC

El Real Madrid disputará su próximo partido de la jornada 9 el 18 de octubre como visitante frente al Sevilla FC. Los pupilos de Carlo Ancelotti podrían no contar con Vinícius Júnior para este importante duelo debido a una posible sanción.