Un abogado estadounidense dona 31,4 millones de dólares a su antigua universidad

El abogado estadounidense Morgan Chu, junto con su esposa Helen Chu, donó 31,4 millones de dólares a la Facultad de Derecho de Harvard, donde él estudió. Esta es la donación única más grande en la historia de la institución, según informó el sitio web oficial de la Facultad de Derecho de Harvard.

Se señala que los fondos asignados se utilizarán para financiar seis nuevos puestos docentes, lo cual servirá para apoyar la investigación científica y el proceso educativo en la universidad.

Morgan Chu se graduó con honores de la Facultad de Derecho de Harvard en 1976. En 2026, se cumplen exactamente 50 años desde su graduación. Es un abogado especializado en derecho de propiedad intelectual y dirige el grupo de litigios del bufete Irell & Manella en Los Ángeles.

Chu y su esposa han realizado donaciones a la universidad en varias ocasiones anteriores. Sus fondos previos se destinaron a apoyar cátedras, becas, gastos educativos de estudiantes y otros proyectos académicos.

Según la Facultad de Derecho de Harvard, el año fiscal 2026 cerró con un resultado récord en la recaudación de fondos para la institución. Durante este periodo, se recibieron más de 135 millones de dólares, superando el récord anterior por casi 30 millones de dólares.

Cabe destacar que, al hablar sobre su donación, Morgan Chu enfatizó que, junto a su esposa, deseaba expresar su gratitud a la universidad que les brindó una educación de nivel mundial.

¿Está agradecido con la escuela o universidad donde estudió? Si tuviera la oportunidad, ¿qué cantidad donaría?