Un esqueleto gigante de la altura de un edificio de 11 pisos: récord Guinness establecido en México

En la plaza central de Ciudad de México, la capital de México, se erigió una estatua sorprendentemente gigante de la Catrina con motivo del tradicional Día de los Muertos (Día de los Muertos). Esta estructura, cuya altura equivale a un edificio de 11 pisos, fue inscrita oficialmente en el libro Guinness de los récords.

Con una altura de 33,4 metros y un peso superior a las 100 toneladas, esta obra de arte única se convirtió en el centro de atención de millones de turistas y residentes locales.

Cifras asombrosas y trabajo de ingeniería complejo

La realización de este proyecto requirió un esfuerzo colosal por parte de los artesanos e ingenieros locales:

El trabajo de cerca de 140 artesanos: Cerca de 140 artesanos expertos, diseñadores y constructores trabajaron incansablemente para crear y montar el famoso esqueleto de la Catrina con traje nacional;

Parámetros: Altura de 33,4 metros, peso total superior a 100 toneladas;

Decoraciones nacionales coloridas: El esqueleto gigante está decorado con un vestido tradicional morado y una corona de flores coloridas en la cabeza, reflejando plenamente los símbolos nacionales de México;

Belleza nocturna: Al caer la noche, con el telón de fondo de los templos históricos y el centro de la Ciudad de México, la estatua se ilumina con luces especiales, creando una vista majestuosa en toda la ciudad.

Día de los Muertos: una fiesta nacional que combina risa y memoria

El Día de los Muertos, que se celebra cada año en México el 1 y 2 de noviembre, es una de las tradiciones más antiguas y singulares del mundo:

Filosofía de conmemoración de los seres queridos: En estos días, en lugar de guardar luto, la población recuerda a sus antepasados y seres queridos fallecidos con afecto, sonrisas y mesas festivas brillantes;

El símbolo de la Catrina: Las calaveras coloridas pintadas en los rostros en las calles (calavera) y la elegante imagen de la Catrina simbolizan no el miedo a la muerte, sino la valoración de la vida y la conmemoración alegre de los difuntos.

La Catrina gigante, que registró un récord Guinness, se convirtió no solo en el punto culminante de la ceremonia de memoria nacional, sino también en un evento global que muestra el rico patrimonio cultural de México.