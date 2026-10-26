Estudiantes italianos establecen un récord con un avión de papel de siete metros

·36·Mundo
Estudiantes italianos establecen un récord con un avión de papel de siete metros

Un equipo de estudiantes de Pisa, Italia, entró en el Libro Guinness de los Récords tras fabricar el avión de papel más grande del mundo. Aunque hacer un avión de papel es una actividad sencilla para muchos, este proyecto destacó por sus dimensiones gigantescas y su compleja construcción.

Fabricado solo con hojas de papel y unos litros de pegamento, el avión mide 7 metros de largo y tiene una envergadura de 20,04 metros. Pesa 28,49 kilogramos, es decir, unos 63 libras.

Se requirieron meses de preparación para hacer volar el avión

Para que el récord Guinness fuera reconocido oficialmente, el avión no solo debía ser enorme, sino también cumplir ciertos requisitos. Tenía que ser lanzado por una sola persona y recorrer al menos 15 metros en el aire.

Esta tarea resultó ser mucho más compleja de lo esperado. El equipo que trabajó en el proyecto «Ícaro» realizó pruebas durante varios meses, teniendo en cuenta la estabilidad, la resistencia, el peso y las propiedades aerodinámicas del avión.

Se utilizaron aproximadamente 300 kilogramos de papel y 60 kilogramos de pegamento para desarrollar la estructura. Los estudiantes eligieron una estructura de panal para aumentar la resistencia sin añadir peso excesivo. Este diseño ayudó a garantizar la robustez del avión.

El 25 de junio, en el complejo de exposiciones BolognaFiere de Bolonia, uno de los miembros del equipo lanzó el avión de papel gigante. El avión recorrió 59 metros, es decir, unos 193,6 pies, estableciendo un nuevo récord mundial.

Un avión de papel blanco gigante vuela ante la mirada de la gente en un gran hangar.

El récord anterior se estableció en 2013

El récord anterior de aviones de papel se mantenía desde 2013. En aquel entonces, en Alemania, el equipo de la Universidad Técnica de Brunswick logró hacer volar con éxito un avión de papel de 5 metros de largo, 24 kilogramos de peso y 18 metros de envergadura. Recorrió unos 18 metros en el aire.

El nuevo resultado de los estudiantes italianos superó ampliamente el récord anterior. Además de aumentar las dimensiones del avión, lograron asegurar su vuelo estable en el aire.

Curiosamente, apenas un mes antes de este evento, un equipo de estudiantes chinos había establecido un nuevo récord para el avión de papel teledirigido más grande. Esto demuestra que incluso los aviones de papel pueden convertirse en grandes proyectos mediante la ingeniería y cálculos precisos.

Libro Guinness de los RécordsProyecto ÍcaroUniversidad de PisaBolognaFiereItalia
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¡La mujer turca más alta del mundo ha entrado ocho veces en el Libro Guinness de los Récords!¡La mujer turca más alta del mundo ha entrado ocho veces en el Libro Guinness de los Récords!Ayer 13:06Un estadounidense resuelve un cubo de Rubik con los ojos vendados en 11,56 segundos y establece un récordUn estadounidense resuelve un cubo de Rubik con los ojos vendados en 11,56 segundos y establece un récord18 agosto 09:31Emily temía a los tiburones de niña y entra en el Guinness con 106 especies diferentes tatuadas en su cuerpoEmily temía a los tiburones de niña y entra en el Guinness con 106 especies diferentes tatuadas en su cuerpo8 agosto 05:37858 vasos de 31 países: un récord Guinness único858 vasos de 31 países: un récord Guinness único4 junio 16:02Hindio establece récord Guinness con colección de vasos de papelHindio establece récord Guinness con colección de vasos de papel4 junio 14:26Una maestra muere al intentar rescatar a un alumno atrapado en el bañoUna maestra muere al intentar rescatar a un alumno atrapado en el bañoHoy 00:03
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol