Estudiantes italianos establecen un récord con un avión de papel de siete metros

Un equipo de estudiantes de Pisa, Italia, entró en el Libro Guinness de los Récords tras fabricar el avión de papel más grande del mundo. Aunque hacer un avión de papel es una actividad sencilla para muchos, este proyecto destacó por sus dimensiones gigantescas y su compleja construcción.

Fabricado solo con hojas de papel y unos litros de pegamento, el avión mide 7 metros de largo y tiene una envergadura de 20,04 metros. Pesa 28,49 kilogramos, es decir, unos 63 libras.

Se requirieron meses de preparación para hacer volar el avión

Para que el récord Guinness fuera reconocido oficialmente, el avión no solo debía ser enorme, sino también cumplir ciertos requisitos. Tenía que ser lanzado por una sola persona y recorrer al menos 15 metros en el aire.

Esta tarea resultó ser mucho más compleja de lo esperado. El equipo que trabajó en el proyecto «Ícaro» realizó pruebas durante varios meses, teniendo en cuenta la estabilidad, la resistencia, el peso y las propiedades aerodinámicas del avión.

Se utilizaron aproximadamente 300 kilogramos de papel y 60 kilogramos de pegamento para desarrollar la estructura. Los estudiantes eligieron una estructura de panal para aumentar la resistencia sin añadir peso excesivo. Este diseño ayudó a garantizar la robustez del avión.

El 25 de junio, en el complejo de exposiciones BolognaFiere de Bolonia, uno de los miembros del equipo lanzó el avión de papel gigante. El avión recorrió 59 metros, es decir, unos 193,6 pies, estableciendo un nuevo récord mundial.

El récord anterior se estableció en 2013

El récord anterior de aviones de papel se mantenía desde 2013. En aquel entonces, en Alemania, el equipo de la Universidad Técnica de Brunswick logró hacer volar con éxito un avión de papel de 5 metros de largo, 24 kilogramos de peso y 18 metros de envergadura. Recorrió unos 18 metros en el aire.

El nuevo resultado de los estudiantes italianos superó ampliamente el récord anterior. Además de aumentar las dimensiones del avión, lograron asegurar su vuelo estable en el aire.

Curiosamente, apenas un mes antes de este evento, un equipo de estudiantes chinos había establecido un nuevo récord para el avión de papel teledirigido más grande. Esto demuestra que incluso los aviones de papel pueden convertirse en grandes proyectos mediante la ingeniería y cálculos precisos.