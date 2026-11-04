Un libro gigante que requiere 10 personas para pasar sus páginas se exhibe en EE. UU. (video)

·3·Mundo
Un libro gigante que requiere 10 personas para pasar sus páginas se exhibe en EE. UU. (video)

En Los Ángeles, Estados Unidos, se exhibe el libro pop-up más grande del mundo: «Luceros y Penumbras». Se necesita la ayuda de 10 personas para pasar sus páginas, y se utilizaron soluciones de ingeniería especiales para instalar la obra en la sala de exposiciones. Así lo informó Guinness World Records.

El libro fue creado con motivo del centenario de la Biblioteca Pública Central de Los Ángeles. Está ubicado en la rotonda de la Biblioteca Central Richard J. Riordan.

Creada por el artista y diseñador gráfico de Los Ángeles Daniel Gonzalez, la obra mide 4,7 metros de alto y 6,1 metros de ancho cuando está cerrada. Completamente abierta, forma una composición de aproximadamente 9,45 metros de ancho. Algunas de las imágenes de papel en relieve se elevan hasta 3,35 metros.

Debido a sus enormes dimensiones, fue imposible introducir el libro por las puertas de la biblioteca como una sola pieza. Por ello, la obra se preparó en secciones separadas, se llevó al segundo piso del edificio y se volvió a montar en la rotonda.

«Luceros y Penumbras» consta de dos grandes composiciones pop-up. En una, el edificio de la biblioteca parece elevarse hacia el cielo nocturno. La segunda composición muestra un enorme «Árbol de la Sabiduría» decorado con diversos animales y símbolos. Estas imágenes representan ideas de conocimiento, memoria, cultura y descubrimiento.

Presentada oficialmente el 2 de julio de 2026, la obra fue reconocida por el Guinness World Records como el libro pop-up más grande del mundo.

Este libro gigante se exhibe como parte de los eventos del jubileo de la Biblioteca Central de Los Ángeles. Los visitantes pueden verlo de forma gratuita hasta el 17 de enero de 2027.

Guinness World RecordsBiblioteca Central de Los ÁngelesLuceros y PenumbrasDaniel GonzalezArte
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un esqueleto gigante de la altura de un edificio de 11 pisos: récord Guinness establecido en MéxicoUn esqueleto gigante de la altura de un edificio de 11 pisos: récord Guinness establecido en MéxicoAyer 10:24Estudiantes italianos establecen un récord con un avión de papel de siete metrosEstudiantes italianos establecen un récord con un avión de papel de siete metros26 octubre 23:44¡La mujer turca más alta del mundo ha entrado ocho veces en el Libro Guinness de los Récords!¡La mujer turca más alta del mundo ha entrado ocho veces en el Libro Guinness de los Récords!26 octubre 13:06Un estadounidense resuelve un cubo de Rubik con los ojos vendados en 11,56 segundos y establece un récordUn estadounidense resuelve un cubo de Rubik con los ojos vendados en 11,56 segundos y establece un récord18 agosto 09:31Emily temía a los tiburones de niña y entra en el Guinness con 106 especies diferentes tatuadas en su cuerpoEmily temía a los tiburones de niña y entra en el Guinness con 106 especies diferentes tatuadas en su cuerpo8 agosto 05:37858 vasos de 31 países: un récord Guinness único858 vasos de 31 países: un récord Guinness único4 junio 16:02
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol