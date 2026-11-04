Un libro gigante que requiere 10 personas para pasar sus páginas se exhibe en EE. UU. (video)

En Los Ángeles, Estados Unidos, se exhibe el libro pop-up más grande del mundo: «Luceros y Penumbras». Se necesita la ayuda de 10 personas para pasar sus páginas, y se utilizaron soluciones de ingeniería especiales para instalar la obra en la sala de exposiciones. Así lo informó Guinness World Records.

El libro fue creado con motivo del centenario de la Biblioteca Pública Central de Los Ángeles. Está ubicado en la rotonda de la Biblioteca Central Richard J. Riordan.

Creada por el artista y diseñador gráfico de Los Ángeles Daniel Gonzalez, la obra mide 4,7 metros de alto y 6,1 metros de ancho cuando está cerrada. Completamente abierta, forma una composición de aproximadamente 9,45 metros de ancho. Algunas de las imágenes de papel en relieve se elevan hasta 3,35 metros.

Debido a sus enormes dimensiones, fue imposible introducir el libro por las puertas de la biblioteca como una sola pieza. Por ello, la obra se preparó en secciones separadas, se llevó al segundo piso del edificio y se volvió a montar en la rotonda.

«Luceros y Penumbras» consta de dos grandes composiciones pop-up. En una, el edificio de la biblioteca parece elevarse hacia el cielo nocturno. La segunda composición muestra un enorme «Árbol de la Sabiduría» decorado con diversos animales y símbolos. Estas imágenes representan ideas de conocimiento, memoria, cultura y descubrimiento.

Presentada oficialmente el 2 de julio de 2026, la obra fue reconocida por el Guinness World Records como el libro pop-up más grande del mundo.

Este libro gigante se exhibe como parte de los eventos del jubileo de la Biblioteca Central de Los Ángeles. Los visitantes pueden verlo de forma gratuita hasta el 17 de enero de 2027.