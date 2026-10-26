¡La mujer turca más alta del mundo ha entrado ocho veces en el Libro Guinness de los Récords!

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¡La mujer turca más alta del mundo ha entrado ocho veces en el Libro Guinness de los Récords!

Rumeysa Gelgi, residente del distrito de Safranbolu en la provincia turca de Karabük, es conocida como la mujer más alta del mundo. Mide 2 metros con 15 centímetros. En los últimos 12 años, ha sido incluida ocho veces en el Libro Guinness de los Récords. Gelgi también utiliza sus logros para crear conciencia pública sobre las enfermedades raras.

Nacida en 1997, Rumeysa Gelgi fue diagnosticada desde temprana edad con una enfermedad genética rara: el síndrome de Weaver. Este síndrome puede causar un crecimiento óseo acelerado. Desde su infancia, Gelgi ha enfrentado diversos problemas de salud y ha recibido tratamientos médicos y fisioterapia durante muchos años.

En 2014, a los 17 años, se registró su estatura de 213,6 centímetros, siendo reconocida como la adolescente más alta del mundo. En 2021, las mediciones confirmaron que la estatura de Gelgi había alcanzado los 215,16 centímetros, estableciendo el récord como la mujer más alta del mundo.

Posteriormente, Gelgi logró otros récords Guinness. Fue registrada como la mujer con las manos más grandes, la mayor envergadura de brazos y la columna vertebral más larga. En 2024, se añadieron dos resultados más a su lista de récords: el de ser el bebé más largo al nacer y el de tener las orejas más largas.

Gelgi, quien trabaja como desarrolladora de software, participa en eventos internacionales para hablar sobre sus experiencias de vida y salud. El Libro Guinness de los Récords incluso produjo un documental sobre su vida titulado «Rumeysa: Walking Tall».

Para Gelgi, los récords no son solo indicadores físicos. A través de su experiencia, busca fomentar la aceptación de las diferencias entre las personas, aumentar la conciencia sobre las enfermedades raras y apoyar a quienes viven con estas condiciones.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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