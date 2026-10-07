Una estatua dorada y desnuda de Trump expuesta en el Parlamento Europeo

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Una estatua dorada y desnuda de Trump expuesta en el Parlamento Europeo

Una inusual estatua que representa al presidente estadounidense Donald Trump fue exhibida en el edificio del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. La obra satírica muestra a un Trump desnudo sentado sobre los hombros de otra persona.

Titulada «Orange Plague» (La Peste naranja), esta obra fue creada por el escultor danés Jens Galschiøt, también conocido por su obra «El Rey de la injusticia».

La estatua, de casi 2,5 metros de altura, estaría recubierta de oro de 23 quilates. En ella, Trump aparece sosteniendo un palo de golf largo. La obra se exhibe en una de las zonas concurridas que conectan los dos edificios del Parlamento Europeo.

La iniciativa de exponer la estatua en el Parlamento Europeo fue propuesta por el eurodiputado danés Per Clausen. Está previsto que la exposición dure hasta el 8 de octubre.

El autor destaca que la obra es una sátira política que critica la política de Trump y su actitud ante el cambio climático. Galschiøt ha declarado que considera a Trump como uno de los obstáculos en la lucha contra la crisis climática.

Por el momento, Donald Trump no ha reaccionado a esta estatua. La obra ya ha sido presentada en otros eventos internacionales, incluida la conferencia de la ONU sobre el clima en Brasil.

Donald TrumpJens GalschiøtParlamento EuropeoCambio climáticoSátira
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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